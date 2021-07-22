После Авакова. Что ждет МВД под новым руководством и кого из министров могут попросить на выход

Едва новый министр внутренних дел Денис Монастырский занял кабинет своего предшественника, в президентской партии объявили о готовящейся реорганизации ведомства.

"Очень сложно управлять таким монстроподобным министерством. Поэтому одно из первоочередных заданий министра — сделать нормальное разделение", — анонсировал Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа". По его словам, у МВД точно заберут Госпогранслужбу, сделав ее центральным органом исполнительной власти, то же хотят сделать с Миграционной службой и, самое главное, попытаются переподчинить Нац­гвардию.

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В 2019 году, когда команда Владимира Зеленского только зашла на Банковую, тогдашний руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Богдан предлагал вывести нацгвардейцев из-под юрисдикции МВД, тем самым ослабив роль министра. Неформально это аргументировалось тем, что Нацгвардия превратилась в армию под командованием Авакова, потому Богдан хотел, чтобы ведомство частично переподчинили президенту. Тогда же Владимир Зеленский подал в Раду соответствующий законопроект. Но Авакову идея не понравилась, он сходил на аудиенцию к президенту, после чего реформу поставили на паузу.

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"Еще в 2014 году, когда я писал концепцию реформирования МВД, предлагал передать Нацгвардию как бывшие внутренние войска под контроль ВСУ, — говорит Фокусу Олег Мартыненко, директор Центра исследований правоохранительной деятельности. — Пограничную службу стоило разделить на гражданский состав, то есть пограничную полицию, которая проверяет паспорта, визы, и тяжело вооруженную часть, которую нужно было передать ВСУ. Были и другие предложения по реорганизации МВД. Но Аваков не захотел".

Поход в мэры Харькова, после того как Аваков был влиятельной общенациональной фигурой, — это понижение статуса, такой сценарий ему вряд ли понравится

Желание ОП ослабить роль министра внутренних дел после ухода Арсена Авакова логично, говорит Фокусу Евгений Крапивин, эксперт по реформе полиции Центра политико-правовых реформ. По его словам, Аваков едва ли не в ручном режиме управлял структурами, входящими в орбиту влияния ведомства, поэтому ОП хотят изменить статус-кво. Однако самой большой проблемой МВД, считают эксперты, остается Нацполиция, трансформация которой остановилась в 2017 году, после того как уволилась грузинская команда реформаторов, среди которых экс-начальница Нацполиции Хатия Деканоидзе. Так, в следственно-оперативных подразделениях, где борются с убийствами, грабежами и прочим насилием, сохранились старые кадры, продолжающие работать по милицейским лекалам, злоупотребляя властью. Как результат, мы видели Кагарлык, Переяслав, Кривое Озеро и другие места, где за последние несколько лет происходили резонансные преступления с участием правоохранителей.

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"После сворачивания реформ в 2017–2018 годах шла деградация материального обеспечения МВД, — говорит Олег Мартыненко. — При жесткой централизации всех структур в руках министра, чего быть не должно, так как он политическая фигура, обнищали Пограничная служба, Нацполиция, Государственная служба чрезвычайных ситуаций. По финансам они находятся на уровне 2014 года".

По его словам, в 2017–2018 годах эксперты разрабатывали новую программу реформирования министерства: "Она была предметная, сделанная с консультационной миссией ЕС. Программа где-то лежит в министерстве. Если ее раскопать и стряхнуть пыль, уверен, что там есть масса здравых идей по дальнейшему существованию полиции".

Радикальных реформ в МВД не ждут

Нового министра Дениса Монастырского, которого эксперты называют близким к Авакову, но переориентировавшимся на Офис президента, во властных кругах осыпали комплиментами. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко назвал Монастырского высокоинтеллектуальным профессионалом и лучшим выбором президента. В "Слуге народа" политика считают оптимальной кандидатурой для новой должности в непростом министерстве. По словам Давида Арахамии, Монастырский на месяц исчезнет из информационного поля, чтобы провести аудит и составить план действий, с которым позднее выступит на пресс-конференции.

[ + – ] ЗАЛЕГ НА ДНО. Министр внутренних дел Денис Монастырский на месяц исчез из информпространства, чтобы провести аудит и составить план действий в МВД Фото: Getty Images

Чтобы провести изменения, новому министру нужна не только поддержка Офиса президента, где его считают командным игроком и не сомневаются в лояльности, но и тех, от кого зависит МВД: это Министерство финансов, прокуратура, СБУ.

"Какими бы ни были крепкими новый министр и его команда, нужен карт-бланш от президента и парламента на то, что все смежные [ведомства] год-полтора будут помогать. Не помогают — будем назначать новых [руководителей этих ведомств]", — считает Олег Мартыненко.

В первую очередь новому министру нужно подумать над тем, как ужесточить контроль над полицейскими, а также улучшить материальное положение в структурах МВД. При этом радикальных реформ от Монастырского эксперты не ждут.

"Он сдержанный, реформы будут такими же. Но после того как Аваков ничего не делал три года, любые изменения будут лучше их отсутствия", — говорит Евгений Крапивин.

Пристроить Авакова

Ушедшему в отставку Арсену Авакову прочат разные перспективы. В президентской партии его видят мэром Харькова или вице-премьером. По словам Давида Арахамии, если экс-министр захочет продолжить политическую карьеру, ему нужно идти только на повышение.

Самой большой проблемой МВД, считают эксперты, остается Нацполиция, трансформация которой остановилась в 2017 году, после того как уволилась грузинская команда реформаторов

Владимир Фесенко, близкий к ОП политолог, уверен, что партия "Слуга народа" с удовольствием выставит Авакова кандидатом в мэры Харькова, выборы которого состоятся осенью, но тот якобы не очень хочет. Во-первых, предвыборная кампания начнется уже в конце августа, времени на подготовку мало. К тому же нужно собрать команду политтехнологов, организовать финансирование — это требует больших усилий. Во-вторых, поход в мэры Харькова, после того как Аваков был влиятельной общенациональной фигурой, — это понижение статуса, такой сценарий ему вряд ли понравится.

Скорее всего, осенью Арсену Авакову предложат государственный пост. В правительстве пустует кресло вице-премьера, его мог бы занять бывший министр внутренних дел.

"Аваков расстался с Банковой без конфликта. Они с президентом хотят сохранить дружеские отношения, и вариант с высокой должностью возможен. Другой вопрос, что это за вице-премьер, что он будет курировать и, соответственно, согласится ли Аваков", — говорит Фесенко.

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Евгений Крапивин считает, что отставка министра вынужденной не была, дескать, он уловил момент, когда можно уйти красиво. Если бы ушел после громкой истории с Кагарлыком, где в мае ­2020-го правоохранители изнасиловали и избили женщину в полицейском участке, то запомнился бы министром, которого заставили уйти. Сейчас он покинул пост по собственному желанию и явно с договоренностями.

Падение Кабмина

В апреле прошлого года Владимир Зеленский сказал, что будет менять министров до тех пор, пока не сделает идеальное правительство, где каждый находится на своем месте. С конца 2020-го в Кабмине провели несколько кадровых ротаций: уволили главу Мин­здрава Максима Степанова, заменив его Виктором Ляшко, убрали министра инфраструктуры Владислава Криклия, назначив вместо него Александра Кубракова, поставили на должность министра развития экономики Алексея Любченко вместо Игоря Петрашко.

[ + – ] УЙТИ КРАСИВО. Договорившись с президентом, Арсен Аваков уловил момент и покинул министерский пост по собственному желанию Фото: УНИАН

Эксперты предполагали, что сразу после отставки Авакова в Кабмине заменят министра обороны Андрея Тарана, министра экологии и природных ресурсов Романа Абрамовского и министра юстиции Дениса Малюську. К каждому из них у парламента и президентской команды есть претензии. Впрочем, кандидатов на замену министров юстиции и экологии в экспертной среде не называют, а вот кресло министра обороны успели примерить Ирине Верещук, нардепу от "Слуги народа", которая баллотировалась в мэры Киева в 2020 году. На вопрос журналистов, согласится ли она на эту должность, Верещук отметила, что если Верховный главнокомандующий сделает ей такое предложение, она ответит утвердительно.

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По словам Давида Арахамии, осенью правительство покинут еще несколько человек, но их фамилии глава фракции СН не озвучивает. Зато отставку всего Кабмина в "Слуге народа" называют маловероятной. Там считают, что это спровоцирует кризис, так как одновременно придется искать много кандидатов. Эксперты также уверены, что гораздо проще проводить точечные ротации, но если президент столкнется с массовыми социальными протестами, традиционно возникающими осенью, для снижения градуса в обществе правительство отправят в отставку. Главными претендентами на роль нового премьера эксперты называют действующего первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко, министра инфраструктуры Александра Кубракова, а также министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.