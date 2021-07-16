Засиделся или промахнулся? Почему Арсен Аваков решил уйти с поста министра

Еще недавно мало кто верил, что самый "эффективный" и "надежный" министр Арсен Аваков так легко уйдет с должности.

Он пробыл на посту семь лет и четыре месяца – с 27 февраля 2014 года. Тем не менее, в четверг, 15 июля, это случилось – "за" проголосовал 291 народный избранник. 229 голосов дали "слуги", 16 – депутаты от "Евросолидарности", 15 – от "Голоса", еще 18 и 7 — группы "Доверие" и "За майбутне" соответственно.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Семь лет на должности министра в демократической стране – это слишком долго. Должна быть ротация", – комментирует отставку Евгений Крапивин, эксперт Центра политико-правовых реформ.

[ + – ] "Семь лет на должности министра в демократической стране – это слишком долго" Фото: Facebook

Арсен Аваков-реформатор

2014 год. Арсен Аваков, тогда еще временно исполняющий обязанности министра, не идет на переговоры с террористами, а решает штурмовать здание Харьковской облгосадминистрации, спасая Украину от создания еще одной квазиреспублики. После называет себя "русскоязычным украинским националистом", активно принимает участие в создании "добровольческих батальонов" и переформатирует внутренние войска в Национальную гвардию. Далее начинает масштабную реформу МВД с переаттестацией кадров, при помощи грузинских экспертов формирует Национальную полицию Украины.

Важно

Не спешите радоваться. Почему с отставкой Авакова Украина не получит другое МВД

"Хотя у министра остались полномочия по согласованию руководителей полиции областей и заместителей председателя Нацполиции, его влияние на оперативное управление полицией стало гораздо меньше, чем у предшественников", — уверен Крапивин.

Но вскоре становится очевидным, что изменения не такие быстрые и эффективные, каких ждет общество, а Аваков, который пришел на должность под лозунгом борьбы с системой, фактически возглавил ее. Эксперты говорят, что переаттестация провалилась: 92% старых кадров осталось, прочие восстановились через суд, а формирование новых органов окончилось сменой табличек. Не изменились и принципы организации работы. Полицию все так же обвиняли в крышевании нелегальной добычи янтаря или прикрытии функционирования игорного бизнеса.

Аваков создавал военизированные подразделения, такие как батальон "Азов", и все понимали, что однажды он попросит у них поддержки

Особенно громко о провале реформы заговорили после нескольких преступлений, к которым были причастны полицейские. Например, 25 мая 2020 года стало известно об изнасиловании и избиении женщины в полицейском участке в Кагарлыке. Преступление совершили те, кто избежал аттестации в рамках реформы. От Авакова ждали, что он возьмет на себя политическую ответственность и уйдет в отставку, но этого не случилось.

Как не случилось за год до этого, 31 мая 2019-го. Тогда двое полицейских в нетрезвом состоянии выстрелили в голову 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, когда тот игрался на детской площадке. Более того, возникли и проблемы с расследованием этих случаев: виновные до сих пор не наказаны.

"При этом говорить, что Аваков "убивал, пытал, насиловал, преследовал активистов" совершенно некорректно, ведь любые реформы во всем мире не способны уничтожить пытки как преступление, как негативное социальное явление, а в обвинениях всегда главный – прокурор", – оправдывает министра Дмитрий Крапивин.

"Аваков — черт" и череда скандалов

Министерская деятельность Авакова сопровождалась скандалами. Его обвиняли не только в саботаже реформ в полиции, но в нежелании раскрывать резонансные преступления, как в случае нападения на активистку Катерину Гандзюк, которую облили кислотой, а спустя несколько месяцев от полученных ожогов она умерла в больнице. Другое громкое дело – поиск виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета, когда на скамье подсудимых оказались врач Юлия Кузьменко, медсестра парашютно-десантного батальона Яна Дугарь и ветеран АТО, военнослужащий Андрей Антоненко.

Один из скандалов связан с сыном Арсена Авакова Александром. В 2015 году МВД заключило договоры с частными предприятиями о закупке 6 тыс. рюкзаков стоимостью 16,59 млн грн. Впоследствии выяснилось, что рюкзаки приобрели по завышенным ценам через предприятия, подконтрольные семье Арсена Авакова. В 2015-м Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по этому делу, а в 2016-м передала дело Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

[ + – ] Видео, на котором якобы засняты переговоры Александра Авакова и Сергея Чеботаря

Вскоре появилось видео, на котором якобы сын Авакова договаривается с экс-замминистра внутренних дел Сергеем Чеботарем о поставках рюкзаков для подразделений министерства. В результате троих фигурантов дела задержали, в том числе Александра Авакова. Впоследствии суд отпустил его под личные обязательства.

Министр в комментариях отрицал, что он и члены его семьи имеют к делу отношение, а в 2018 году САП закрыла производство, пояснив, что привлечь Авакова и Чеботаря к уголовной ответственности невозможно из-за отсутствия доказательств относительно ненадлежащего качества рюкзаков, которые закупались для МВД.

Особенно громко о провале реформы заговорили после нескольких преступлений, к которым были причастны полицейские.

Каждое из этих дел вызывало волны протестов с требованием отставки Авакова. Именно тогда появилась фраза "Аваков – черт", но политика она не особо задела.

"Может, Аваков — ангел, потому что терпит это? В том числе такое отношение", – сказал он в одном из телеэфиров, намекая, что специфика работы требует от него жесткости.

Аваков-политик

Во времена президента Петра Порошенко Авакова называли противовесом главе государства. На должность министра его лоббировал Арсений Яценюк по квоте "Народного фронта". Аргумент был такой: чтобы не позволить президенту заполучить контроль над всем силовым блоком, учитывая, что он назначает генпрокурора и главу СБУ. Но вскоре у Арсена Авакова появились не только надежные политические союзники, но и реальное влияние на важные процессы в стране. Прежде всего благодаря укреплению своих позиций в правоохранительных органах. Эксперты отмечают, что Аваков создавал военизированные подразделения, такие как батальон "Азов", и все понимали, что однажды он попросит у них поддержки – отказать министру будет сложно.

Важно

Аваков будет наблюдать и выбирать. Какая политическая судьба ждет министра МВД в случае отставки

После ухода с поста премьера Арсения Яценюка и прихода на эту должность Владимира Гройсмана, человека Петра Порошенка, Аваков сохранил должность, а его противостояние с пятым президентом усилилось. Шанс доказать свою значимость министру подвернулся в 2019-м: кандидату в президенты Владимиру Зеленскому он пообещал честные выборы. В ответ будущий президент согласился оставить министра в своей обойме, если выиграет выборы. Справедливости ради отметим, что у Зеленского особо и выбора не было – человек, способный возглавить МВД, в его команде отсутствовал. После прихода к власти Зеленский неоднократно публично благодарил Авакова за работу во время выборов.

О хороших стартовых позициях Авакова при Зеленском говорит и тот факт, что шестому президенту не удалось переподчинить себе Нацгвардию, когда в августе 2019-го в Раду был подан соответствующий законопроект, но профильный комитет под руководством Дениса Монастырского отправил его на доработку. Над документом работают до сих пор.

Авакова обвиняли не только в саботаже реформ в полиции, но в нежелании раскрывать резонансные преступления

"В глазах Зеленского Аваков самый опытный министр – организованный, эффективный. Президент к нему прислушивается", – еще недавно уверял политолог Владимир Фесенко, близкий к Офису президента. Именно Аваков погасил старт протестов в момент принятия закона о рынке сельскохозяйственной земли, взял под контроль ситуацию в Новых Санжарах, когда люди отказывались пускать автобусы с гражданами, прибывшими из китайской провинции Ухань, где начиналась эпидемия коронавируса.

"Очевидно, пребывая у власти, Аваков пользовался своей должностью для достижения личных политических целей – вспомним заявление от имени МВД о "политическом преследовании" его сына со стороны НАБУ. Он также пытался выполнять несвойственные ему функции, когда на международном уровне инициировал дискуссии о плане деоккупации и реинтеграции Донбасса", – вспоминает Евгений Крапивин.

Важно

"Бебебе" и "Аваков — ангел". Топ-15 ярких фраз ушедшего в отставку главы МВД

Именно Аваков-политик в последнее время не нравился Владимиру Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Ермаку. Последний не мог простить Авакову поездку в Париж на встречу в "Нормандском формате", его комментарии о нервозности Владислава Суркова и перепалках Владимира Зеленского с Сергеем Лавровым, когда пресс-службы всех сторон предпочитали молчать.

[ + – ] "Говорят, что главной движущей силой и лоббистом отставки Авакова был Ермак" Фото: пресс-служба ОП

"Говорят, что главной движущей силой и лоббистом отставки Авакова был Ермак. Я не сторонник таких категорических оценок. Да, у Ермака с Аваковым отношения были непростые, как сообщают разные источники и разные СМИ. Но, насколько мне известно, решение об отставке Авакова было консолидированной позицией президентской команды. Именно поэтому его принял президент Зеленский, а Аваков с этим согласился", – говорит сегодня политолог Владимир Фесенко.

Почему Аваков написал заявление об отставке – версий множество, но не меньше предположений о будущем экс-министра. Например, говорят, что он будет баллотироваться на пост мэра Харькова. На местных выборах 2010 года Аваков уже пробовал там силы, но проиграл Геннадию Кернесу около 3 тыс. голосов. Фесенко считает, что Аваков останется в большой политике и "сохранит лояльность к президенту Зеленскому". А еще есть мнение, что Аваков продолжит контролировать происходящее в МВД, ведь следующим министром, скорее всего, станет нынешний глава Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и близкий к Авакову человек – Денис Монастырский. Голосование – уже сегодня.

[ + – ] Почему Аваков написал заявление об отставке – версий множество, но не меньше предположений о будущем экс-министра

Какое бы будущее не выбрал себе Арсен Аваков, ему придется бороться за рейтинги. Ныне доверие к нему со стороны общества низкое: по результатам опроса социологической группы "Рейтинг", в марте 2021 года политику доверяли 22%, не доверяли – 68%.