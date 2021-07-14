Аваков будет наблюдать и выбирать. Какая политическая судьба ждет министра МВД в случае отставки

Неожиданная рокировка руководителя МВД вызывает много вопросов: что стало причиной отставки, справится ли преемник, что будет делать Арсен Аваков. Фокус узнавал ответы у политологов.

Отставка Авакова: всё решилось за неделю

Разговоры о том, что у Арсена Авакова напряженные отношения с Банковой ходили давно. Фокус писал, что часть руководства Офиса президента не доверяет министру МВД, считает его слишком влиятельным игроком и прощупывает варианты, как и когда лучше снять его с должности. Тогда эксперты говорили, что убрать Арсена Борисовича будет непросто — мол, не найдется достаточно голосов в Верховной Раде и проще отправить все правительство в отставку, чтобы не испортить отношения с министром МВД, который в отместку может начать самостоятельную игру, подрывая авторитет президента.

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В "Слуге народа" комментировали Фокусу, что никаких разговоров об отставке Авакова не ведется. "Никаких сигналов по таким кадровым изменениям нет", — отмечала замглавы фракции СН Евгения Кравчук. Подтверждал это председатель ВР Дмитрий Разумков.

[ + – ] Заявление Арсена Авакова об отставке с поста главы МВД Украины Фото: пресс-служба МВД

О том, что стало поводом для отставки Авакова именно сейчас, по мнению экспертов, можно только догадываться. Одним из возможных индикаторов может быть приближающаяся годовщина гибели журналиста Павла Шеремета. Убедительных доказательств по выдвинутым обвинениям собрать не удалось, и поскольку президент тоже оказался втянут в процесс расследования по делу Шеремета, это стало миной замедленного действия для министра МВД.

"Еще неделю назад, насколько мне известно, никакой четкой позиции относительно будущего Арсена Борисовича в ОП не было. Одни считали, что Авакову пора и честь знать. Другие говорили, что накануне горячей осени рискованно избавляться от одной из точек опоры в лице министра МВД. Но аргументы явно были предъявлены очень серьезные. Поскольку сам Аваков в отставку бы не подал", — говорит Фокусу политический эксперт Андрей Золотарев.

Главной причиной ухода министра МВД эксперты называют его значительное влияние и чрезмерную самостоятельность на политическом поле. Под личным контролем Авакова находятся Нацполиция и Нацгвардия. И тот факт, что такие силовые ведомства не подчинены людям президента, раздражали руководство Банковой.

[ + – ] "Единственный, кто мог повлиять на добровольную отставку Авакова, это президент" Фото: пресс-служба МВД

"Единственный, кто мог повлиять на добровольную отставку Авакова, это президент. Люди в его окружении, в первую очень, глава ОП Андрей Ермак, давно хотели, чтобы Зеленский полностью контролировал все основные высоты власти, в том числе силовые структуры. К Авакову нет неприязни, скорее недоверие. И поскольку президент усилился в результате санкционной компании, на Банковой пришли к выводу, что можно взять под контроль и МВД. Нужно отдать должное, сделали все максимально корректно, достойно, без конфликтов и скандалов", — говорит Фокусу политолог Владимир Фесенко.

Кто вместо Авакова. Денис справится?

Как только министр МВД объявил о своем уходе, в политических кругах стали звучат имена его потенциальных приемников. Среди кандидатов называли секретаря СНБО Алексея Данилова, народного депутата от СН Александра Бакумова и директора Центра инфраструктуры и технологий МВД Ефименко. К вечеру вторника стало известно, что место Арсена Авакова, по личному одобрению президента, должен занять нардеп СН Денис Монастырский. В четверг Верховная Рада будет голосовать за отставку Авакова. А в пятницу, если министра снимут с должности, нардепы рассмотрят кандидатуру Монастырского.

"Дениса Монастырского очень уважаю как профессионала и порядочного человека. МВД непростое министерство, но Денис справится. Он уже два года руководит комитетом правоохранительной деятельности. Так что Монастырский — оптимальная кандидатура", — сказала Фокусу замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

Важно

Денис Монастырский: что известно о возможном преемнике Арсена Авакова

По словам самого Монастырского, согласиться на предложение президента занять пост министра МВД было самым тяжелым для него решением. Владимир Зеленский выбрал его как человека, который шел с ним в одной команде, как руководителя профильного комитета по вопросам правоохранительной деятельности. И как человека, который, по мнению президента, сможет возглавить это направление.

"Монастырский — это компромисный вариант для Офиса президента, — считает Фесенко. — Любой новый министр будет слабее Авакова, придет на чужое хозяйство, и ему понадобиться много времени на адаптацию. А Монастырский свой человек для президентской команды, абсолютно лояльный, как говорят источники. Не замешанный в конфликтах".

[ + – ] Денис Монастырский — выходец из команды Авакова Фото: LIGA.net

Монастырский — выходец из команды Авакова, когда-то работал в министерстве, знает внутреннюю кухню, поэтому ему понадобится меньше времени на адаптацию. Кроме того, у нардепа наверняка сохранились старые связи с Арсеном Аваковым и его командой, благодаря чему на первых порах он сможет опираться на поддержку Арсена Борисовича. Тем более что кандидатуру Монастырского поддержал замминистра МВД Антон Геращенко, назвав его высокоинтеллектуальным, грамотным, подготовленным человеком. "Один из лучших в выборе президента", — резюмировал Геращенко.

Денис Монастырский был лидером майского рейтинга самых трудолюбивых депутатов ВР по версии Фокуса. Почти за два года работы в парламенте он подал более 300 законопроектов, 87 из которых на момент публикации рейтинга были приняты. Среди наиболее громких инициатив нардепа — законопроект о специальном досудебном расследовании, который позволяет заочно привлечь к уголовной ответственности подозреваемых в совершении преступлений на временно оккупированных территориях. А также законопроект о ворах в законе, предложенный президентом Владимиром Зеленским.

Будущее Авакова — если отставка состоится

Эксперты считают, что уход Авакова с должности министра МВД не означает, что он пропадет с политического поля. "Аваков уйдет, но его влияние в МВД останется, — говорит Золотарев. — В отличие от своих предшественников он сумел перевернуть коррупционную пирамиду в ведомстве, людей лично обязанных Авакову там много. Так что будет горячая осень, пристегивайтесь!".

Владимир Фесенко считает, что министр МВД может на некоторое время взять передышку, а затем вернуться в политику, объединившись с кем-то из оппозиционных сил. У Авакова хорошие отношения с разными политиками. Например, с Юлией Тимошенко, которая уже объявила, что "Батькивщина" не будет голосовать за отставку министра МВД.

"Аваков может стать значимым партнером. Вопрос пока — для кого. Не думаю, что он будет претендовать на президента, как пишут некоторые, рейтинги у него невысокие. Да и не захочет он вступать в конфликт с Владимиром Зеленским на первых порах. Он будет просто смотреть, для этого у него достаточно опыта, связей. И я не удивлюсь, если ему через какое-то время последуют предложения. Будет конкуренция за Авакова. А он будет выбирать", — резюмировал эксперт.