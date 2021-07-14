Аваков буде спостерігати і вибирати. Яка політична доля чекає на міністра МВС у разі відставки

Несподіване рокірування керівника МВС викликає багато запитань: що стало причиною відставки, чи впорається приймач, що робитиме Арсен Аваков. Фокус дізнавався відповіді в політологів.

Відставка Авакова: усе вирішилося за тиждень

Розмови про те, що в Арсена Авакова напружені відносини з Банковою, були давно. Фокус писав, що частина керівництва Офісу президента не довіряє міністру МВС, вважає його занадто впливовим гравцем і промацує варіанти, як і коли краще зняти його з посади. Тоді експерти говорили, що прибрати Арсена Борисовича буде непросто — мовляв, не знайдеться достатньо голосів у Верховній Раді і простіше відправити весь уряд у відставку, щоб не зіпсувати відносини з міністром МВС, який у помсту може почати самостійну гру, підриваючи авторитет президента.

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У "Слузі народу" коментували Фокусу, що ніяких розмов про відставку Авакова немає. "Ніяких сигналів щодо таких кадрових змін немає", — зазначала заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук. Підтверджував це голова ВР Дмитро Разумков.

[ + – ] Заява Арсена Авакова про відставку з поста глави МВС України Фото: прес-служба МВС

Про те, що стало приводом для відставки Авакова саме зараз, на думку експертів, можна тільки здогадуватися. Одним з можливих індикаторів може бути наближення річниці загибелі журналіста Павла Шеремета. Переконливих доказів за висунутими звинуваченнями зібрати не вдалося, і оскільки президент теж виявився втягнутий у процес розслідування у справі Шеремета, це стало міною уповільненої дії для міністра МВС.

"Ще тиждень тому, наскільки мені відомо, ніякої чіткої позиції щодо майбутнього Арсена Борисовича в ОП не було. Одні вважали, що Авакову пора і честь знати. Інші говорили, що напередодні гарячої осені ризиковано позбавлятися від однієї з точок опори в обличчі міністра МВС. Але аргументи явно були предʼявлені дуже серйозні. Оскільки сам Аваков у відставку б не подав", — говорить Фокусу політичний експерт Андрій Золотарьов.

Головною причиною відходу міністра МВС експерти називають його значний вплив і надмірну самостійність на політичному полі. Під особистим контролем Авакова Нацполіція і Нацгвардія. І той факт, що такі силові відомства не підпорядковані людям президента, дратували керівництво Банкової.

[ + – ] "Єдиний, хто міг вплинути на добровільну відставку Авакова, це президент" Фото: прес-служба МВС

"Єдиний, хто міг вплинути на добровільну відставку Авакова, це президент. Люди в його оточенні, у першу чергу, глава ОП Андрій Єрмак, давно хотіли, щоб Зеленський повністю контролював усі основні висоти влади, у тому числі силові структури. До Авакова немає неприязні, швидше є недовіра. І оскільки президент посилився в результаті санкцій компанії, на Банковій дійшли висновку, що можна взяти під контроль і МВС. Потрібно віддати належне, зробили все максимально коректно, гідно, без конфліктів і скандалів", — говорить Фокусу політолог Володимир Фесенко.

Хто замість Авакова. Денис впорається?

Як тільки міністр МВС оголосив про свій відхід, у політичних колах почали звучати імена його потенційних приймачів. Серед кандидатів називали секретаря РНБО Олексія Данілова, народного депутата від СН Олександра Бакумова і директора Центру інфраструктури та технологій МВС Єфименка. До вечора вівторка стало відомо, що місце Арсена Авакова, за особистим схваленням президента, повинен зайняти нардеп СН Денис Монастирський. У четвер Верховна Рада буде голосувати за відставку Авакова. А в пʼятницю, якщо міністра знімуть з посади, нардепи розглянуть кандидатуру Монастирського.

"Дениса Монастирського дуже поважаю як професіонала і порядну людину. МВС непросте міністерство, але Денис упорається. Він уже два роки керує комітетом правоохоронної діяльності. Тому Монастирський — оптимальна кандидатура", — сказала Фокусу заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук.

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За словами самого Монастирського, погодитися на пропозицію президента обійняти посаду міністра МВС було найважчим для нього рішенням. Володимир Зеленський вибрав його як людину, яка йшла з ним в одній команді, як керівника профільного комітету з питань правоохоронної діяльності. І як чоловіка, який, на думку президента, зможе очолити цей напрямок.

"Монастирський — це компромісний варіант для Офісу президента, — вважає Фесенко. — Будь-який новий міністр буде слабкішим за Авакова, прийде на чуже господарство, і йому знадобитися багато часу на адаптацію. А Монастирський своя людина для президентської команди, абсолютно лояльна, як кажуть джерела. Не замішана в конфліктах".

[ + – ] Денис Монастирський — виходець з команди Авакова Фото: LIGA.net

Монастирський — виходець з команди Авакова, колись працював у міністерстві, знає внутрішню кухню, тому йому знадобиться менше часу на адаптацію. Крім того, у нардепа точно збереглися старі звʼязки з Арсеном Аваковим і його командою, завдяки чому на перших порах він зможе спиратися на підтримку Арсена Борисовича. Тим більше що кандидатуру Монастирського підтримав заступник міністра МВС Антон Геращенко, назвавши його високоінтелектуальною, грамотною, підготовленою людиною. "Один з кращих у виборі президента", — резюмував Геращенко.

Денис Монастирський був лідером травневого рейтингу найбільш працьовитих депутатів ВР за версією Фокуса. Майже за два роки роботи в парламенті він подав понад 300 законопроектів, 87 з яких на момент публікації рейтингу були ухвалені. Серед найбільш гучних ініціатив нардепа — законопроект про спеціальне досудове розслідування, який дозволяє заочно притягнути до кримінальної відповідальності підозрюваних у скоєнні злочинів на тимчасово окупованих територіях. А також законопроект про злодіїв у законі, запропонований президентом Володимиром Зеленським.

Майбутнє Авакова — якщо відставка відбудеться

Експерти вважають, що відхід Авакова з посади міністра МВС не означає, що він пропаде з політичного поля. "Аваков піде, але його вплив в МВС залишиться, — каже Золотарьов. — На відміну від своїх попередників він зумів перевернути корупційну піраміду у відомстві, людей особисто зобовʼязаних Авакову там багато. Тому буде гаряча осінь, пристібайтеся!".

Володимир Фесенко вважає, що міністр МВС може на деякий час взяти перепочинок, а потім повернутися в політику, обʼєднавшись з кимось із опозиційних сил. У Авакова хороші відносини з різними політиками. Наприклад, з Юлією Тимошенко, яка вже оголосила, що "Батьківщина" не голосуватиме за відставку міністра МВС.

"Аваков може стати значущим партнером. Питання поки — для кого. Не думаю, що він буде претендувати на президента, як пишуть деякі, рейтинги в нього невисокі. Та й не захоче він вступати в конфлікт з Володимиром Зеленським на перших порах. Він буде просто дивитися, для цього в нього достатньо досвіду, звʼязків. І я не здивуюся, якщо йому через якийсь час підуть пропозиції. Буде конкуренція за Авакова. А він буде вибирати", — резюмував експерт.