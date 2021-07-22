Після Авакова. Що чекає МВС під новим керівництвом і кого з міністрів можуть попросити на вихід

Тільки новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зайняв кабінет свого попередника, у президентській партії оголосили про підготовку реорганізації відомства.

"Дуже складно управляти таким монстроподібним міністерством. Тому одне з першочергових завдань міністра — зробити нормальний поділ", — анонсував Давид Арахамія, глава фракції "Слуга народу". За його словами, у МВС точно заберуть Держприкордонслужбу, зробивши її центральним органом виконавчої влади, те ж хочуть зробити з Міграційною службою і, найголовніше, спробують перепідпорядкувати Національну гвардію.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У 2019, коли команда Володимира Зеленського тільки зайшла на Банкову, тодішній керівник Офісу президента (ОП) Андрій Богдан пропонував вивести нацгвардійців з-під юрисдикції МВС, тим самим послабивши роль міністра. Неформально це аргументувалось тим, що Нацгвардія перетворилася в армію під командуванням Авакова, тому Богдан хотів, щоб відомство частково перепідпорядкувалося президентові. Тоді ж Володимир Зеленський подав у Раду відповідний законопроект. Але Авакову ідея не сподобалася, він сходив на аудієнцію до президента, після чого реформу поставили на паузу.

Важливо

П'яте колесо у возі Зеленського. Чому після відставки в Авакова немає політичного майбутнього

"Ще у 2014 році, коли я писав концепцію реформування МВС, пропонував передати Національну гвардію як колишні внутрішні війська під контроль ЗСУ, — говорить Фокусу Олег Мартиненко, директор Центру досліджень правоохоронної діяльності. — Прикордонну службу варто було розділити на цивільний склад, тобто прикордонну поліцію, яка перевіряє паспорти, візи, і важкоозброєну частину, яку потрібно було передати ЗСУ. Були й інші пропозиції щодо реорганізації МВС. Але Аваков не захотів".

Похід у мери Харкова, після того як Аваков був впливовою загальнонаціональною фігурою, — це зниження статусу, такий сценарій йому навряд чи сподобається

Бажання ОП послабити роль міністра внутрішніх справ після відходу Арсена Авакова логічне, говорить Фокусу Євген Крапивін, експерт з реформи поліції Центру політико-правових реформ. За його словами, Аваков ледь не в ручному режимі керував структурами, що входять в орбіту впливу відомства, тому ОП хоче змінити статус-кво. Однак, найбільшою проблемою МВС, вважають експерти, залишається Нацполіція, трансформація якої зупинилася у 2017 році, після того як звільнилася грузинська команда реформаторів, серед яких ексначальниця Нацполіції Хатія Деканоїдзе. Так, у слідчо-оперативних підрозділах, де борються з вбивствами, грабежами та іншим насильством, збереглися старі кадри, які продовжують працювати за міліцейськими лекалами, зловживаючи владою. Як результат, ми бачили Кагарлик, Переяслав, Криве Озеро та інші місця, де за останні кілька років відбувалися резонансні злочини за участю правоохоронців.

Важливо

Не поспішайте радіти. Чому з відставкою Авакова Україна не отримає інше МВС

"Після згортання реформ у 2017-2018 роках була деградація матеріального забезпечення МВС, — каже Олег Мартиненко. — При жорсткій централізації всіх структур у руках міністра, чого бути не повинно, оскільки він політична фігура, зубожіли Прикордонна служба, Нацполіція, Державна служба надзвичайних ситуацій. З фінансів вони на рівні 2014 року".

За його словами, у 2017-2018 роках експерти розробляли нову програму реформування міністерства: "Вона була предметна, зроблена з консультаційною місією ЄС. Програма десь лежить у міністерстві. Якщо її розкопати і струсити пил, упевнений, що там є маса слушних ідей щодо подальшого існування поліції".

Радикальних реформ в МВС не чекають

Нового міністра Дениса Монастирського, якого експерти називають близьким до Авакова, але переорієнтуваним на Офіс президента, у владних колах обсипали компліментами. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав Монастирського високоінтелектуальним професіоналом і найкращим вибором президента. У "Слузі народу" політика вважають оптимальною кандидатурою для нової посади в непростому міністерстві. За словами Давида Арахамії, Монастирський на місяць зникне з інформаційного поля, щоб провести аудит і скласти план дій, з яким пізніше виступить на пресконференції.

[ + – ] Заліг на дно. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на місяць зник з інформаційного простору, щоб провести аудит і скласти план дій в МВС Фото: Getty Images

Щоб провести зміни, новому міністру потрібна не тільки підтримка Офісу президента, де його вважають командним гравцем і не сумніваються в лояльності, а й тих, від кого залежить МВС: це Міністерство фінансів, прокуратура, СБУ.

"Якими б не були міцними новий міністр і його команда, потрібен карт-бланш від президента і парламенту на те, що всі суміжні [відомства] рік-півтора будуть допомагати. Не допомагають — будемо призначати нових [керівників цих відомств]", — вважає Олег Мартиненко.

Спершу новому міністру потрібно подумати над тим, як посилити контроль над поліцейськими, а також поліпшити матеріальне становище в структурах МВС. При цьому радикальних реформ від Монастирського експерти не чекають.

"Він стриманий, реформи будуть такими ж. Але після того, як Аваков нічого не робив три роки, будь-які зміни будуть кращими за їхню відсутність", — говорить Євген Крапивін.

Прилаштувати Авакова

Арсену Авакову, який пішов у відставку, пророкують різні перспективи. У президентській партії його бачать мером Харкова або віце-прем'єром. За словами Давида Арахамії, якщо ексміністр захоче продовжити політичну кар'єру, йому потрібно йти тільки на підвищення.

Найбільшою проблемою МВС, вважають експерти, залишається Нацполіція, трансформація якої зупинилася у 2017 році, після того як звільнилася грузинська команда реформаторів

Володимир Фесенко, близький до ОП політолог, упевнений, що партія "Слуга народу" із задоволенням виставить Авакова кандидатом у мери Харкова, вибори якого відбудуться восени, але той нібито не дуже хоче. По-перше, передвиборча кампанія почнеться вже в кінці серпня, часу на підготовку мало. До того ж потрібно зібрати команду політтехнологів, організувати фінансування — це вимагає великих зусиль. По-друге, похід у мери Харкова, після того як Аваков був впливовою загальнонаціональною фігурою, — це зниження статусу, такий сценарій йому навряд чи сподобається.

Швидше за все, восени Арсену Авакову запропонують державний пост. В уряді порожнє крісло віце-прем'єра, його міг би зайняти колишній міністр внутрішніх справ.

"Аваков розлучився з Банковою без конфлікту. Вони з президентом хочуть зберегти дружні відносини, і варіант з високою посадою можливий. Інше питання, що це за віце-прем'єр, що він буде курирувати і, відповідно, чи погодиться Аваков", — говорить Фесенко.

Важливо

Негативна величина. Чому відсутність Авакова у владі буде помітніша, ніж його присутність

Євген Крапивін вважає, що відставка міністра вимушеною не була, мовляв, він вловив момент, коли можна піти красиво. Якби пішов після гучної історії з Кагарликом, де в травні 2020-го правоохоронці зґвалтували і побили жінку в поліцейській дільниці, то запам'ятався б міністром, якого змусили піти. Зараз він покинув пост за власним бажанням і явно з домовленостями.

Падіння Кабміну

У квітні минулого року Володимир Зеленський сказав, що буде міняти міністрів до тих пір, поки не зробить ідеальну державу, де кожен перебуває на своєму місці. З кінця 2020-го в Кабміні провели кілька кадрових ротацій: звільнили главу МОЗ Максима Степанова, замінивши його Віктором Ляшком, прибрали міністра інфраструктури Владислава Криклія, призначивши замість нього Олександра Кубракова, поставили на посаду міністра розвитку економіки Олексія Любченка замість Ігоря Петрашка.

[ + – ] Піти красиво. Домовившись з президентом, Арсен Аваков вловив момент і покинув міністерський пост за власним бажанням Фото: УНІАН

Експерти припускали, що відразу після відставки Авакова в Кабміні замінять міністра оборони Андрія Тарана, міністра екології та природних ресурсів Романа Абрамовського та міністра юстиції Дениса Малюську. До кожного з них у парламенту і президентської команди є претензії. Втім, кандидатів на заміну міністрів юстиції та екології в експертному середовищі не називають, а ось крісло міністра оборони встигли приміряти Ірині Верещук, нардепці від "Слуги народу", яка балотувалася в мери Києва у 2020 році. На запитання журналістів, чи погодиться вона на цю посаду, Верещук зазначила, що якщо Верховний головнокомандувач зробить їй таку пропозицію, вона відповість ствердно.

Важливо

Засидівся чи промахнувся? Чому Арсен Аваков вирішив піти з поста міністра

За словами Давида Арахамії, восени уряд покинуть ще кілька людей, але їхні прізвища глава фракції СН не озвучує. Зате відставку всього Кабміну в "Слузі народу" називають малоймовірною. Там вважають, що це спровокує кризу, оскільки одночасно доведеться шукати багато кандидатів. Експерти також упевнені, що набагато простіше проводити точкові ротації, але якщо президент зіткнеться з масовими соціальними протестами, що традиційно виникають восени, для зниження градуса в суспільстві уряд відправлять у відставку. Головними претендентами на роль нового прем'єра експерти називають чинного першого віце-прем'єра і міністра економіки Олексія Любченка, міністра інфраструктури Олександра Кубракова, а також міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.