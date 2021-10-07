Кремль: повестка возможной встречи Путина и Зеленского "прорабатывается"

В Украине в качестве одного из пунктов повестки называют вопрос оккупации Крыма.

Процесс подготовки возможной встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского продолжается. Об этом сказал 7 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, темы, которые могли бы обсуждаться на встрече, пока не определены. Но между Москвой и Киевом "есть контакты с целью найти список вопросов для обсуждения".

Он отметил, что выдвигались разные предложения, но пока "в сухом остатке нет общего понимания и готовности к формулированию повестки".

С российской стороны этой работой занимается заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.

Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным при условии, если на переговорах поднимут вопрос оккупированного Крыма. Об этом 12 сентября сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, Путин готов провести новую встречу с Зеленским, однако российская сторона отказывается поднимать вопрос оккупации украинского Крыма.

Зеленский может провести встречу с Путиным в конце этого года или в начале следующего. Об этом 30 сентября сообщил источник из окружения главы украинского государства.

Ранее Фокус разбирался, зачем Зеленскому и Путину встреча, которая может закончиться провалом.