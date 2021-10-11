Зеленський обговорив із Меркель і Макроном підготовку до Нормандського саміту

Лідери України, Німеччини та Франції обговорили, які домовленості можуть бути розглянуті в ході майбутніх переговорів у цьому форматі.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном у форматі відеозв'язку щодо підготовки до проведення саміту Нормандської четвірки. Про це в понеділок, 11 жовтня, повідомила пресслужба глави української держави.

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Зокрема, лідери країн заявили, що очікують, що майбутній саміт буде конструктивним і дозволить досягти домовленостей щодо наступних кроків, спрямованих на встановлення миру на Донбасі.

"Лідери трьох держав обговорили пропозиції щодо домовленостей, які могли б бути розглянуті на саміті в Нормандському форматі", — йдеться в повідомленні.

Крім цього, сторони підкреслили важливість дотримання тих зобов'язань, які були взяті лідерами Німеччини, Франції, України та Росії в грудні 2019 року в Парижі під час минулого Нормандського саміту, а також домовилися обговорити стан їхнього виконання під час наступних переговорів у цьому форматі.

Також Зеленський поінформував колег про ситуацію на сході країни, а також про заходи, які українська влада роблять для досягнення миру на Донбасі.

У свою чергу Меркель і Макрон пообіцяли підняти ці питання під час переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

"Провів важливу розмову з Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном щодо активізації переговорів для закінчення війни на Донбасі та підготовки саміту N4 (Нормандської четвірки - ред.). Україна, Франція та Німеччина виступають за досягнення домовленостей щодо узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення миру", — написав Зеленський за підсумками переговорів у своєму Twitter.

Нагадаємо, про необхідність проведення нового саміту Нормандської четвірки Макрон і Меркель повідомляли ще в кінці березня за підсумками переговорів із Путіним.

Тим часом сьогодні колишній президент РФ Дмитро Медведєв, який наразі обіймає посаду заступника голови Радбезу Росії, написав статтю, у якій розповів про "безглуздість контактів" російського керівництва з українською владою.