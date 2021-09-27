Выборы в Германии: провал партии Меркель, триумф социал-демократов, у националистов 10% голосов

В воскресенье Германия выбрала новый федеральный парламент, известный как Бундестаг, который определит преемника Ангелы Меркель. Европейские СМИ уже составили выводы о выборах в Германии

Федеральный канцлер Ангела Меркель уходит после 16 лет пребывания на своем посту, об этом пишет Euronews. Меркель заменит кто-то из этих трех: Армин Лашет из Христианско-демократического союза, Олаф Шольц из Социально-демократической партии или Анналена Бербок, представитель "Зеленых".

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Euronews с европейскими экспертами извлекли следующие выводы о выборах в Германии.

1. Социальные демократы обошли христианских демократов

Текущие выборы стали самым напряженным соперничеством двух главных партий Германии с 2002 года: во время выборов они шли бок о бок. Предварительные результаты отдают победу социальным демократам — 25,7% голосов, для сравнения у христианских демократов — 24,1%.

Но, по мнению лектора Оксфордского университета Маттиаса Диллинга, здесь не так уж и важно, кто финиширует первым, поскольку партиям все равно придется формировать коалицию для совместной работы.

Диллинг объясняет, что в прошлом — 1976-м и 1980-м годах — социал-демократы в конечном итоге возглавили парламент, несмотря на то, что заняли на выборах второе место. Все за счет того, что они смогли сформировать коалицию большинства, что оказалось даже важнее победы на общих выборах.

2. У ХДС, партии Меркель, худший результат за всю историю

Согласно предварительным результатам, по сравнению с выборами 2017 года, Христианско-демократический союз набрал на 8% голосов меньше, то есть потеряет 49 мест в Бундестаге. Однако все будет зависеть о того, смогут ли лидеры партии договориться. Теоретически лидер ХДС Армин Лашет все еще может стать следующим канцлером.

3. У Зеленых самый высокий результат за всю историю

Партия Зеленых Германии набрала 14,8% голосов, что на 5,8% выше по сравнению с результатами предыдущих выборов. Таким образом, Зеленые стали третьей крупнейшей силой в немецком парламенте.

Более того, Зеленые могут стать победителями на местных берлинских выборах, согласно результатам экзитпола.

4. Правительственная коалиция необходима

Ни одна из партий не получила большинства мест в парламенте, а это значит, что понадобится коалиция. Социальные демократы надеялись сформировать коалицию с Зелеными, однако для коалиции с Зелеными им не хватит мест.

Эксперты говорят о том, что для Зеленых предпочтительнее объединиться с социальными, а не христианскими демократами.

5. Праворадикальная "Альтернатива Германии" (AfD) и леворадикальная Die Linke потеряли свои места в парламенте

Выделение среди политических партий тройки основных сил привело к тому, что леворадикалы и праворадикалы остались без представительства в парламенте.

"Альтернатива Германии" получила 10,3% голосов, согласно ранним результатам, это меньше по сравнению с 12,6% голосов на выборах 2017 года, когда эта партия была третьей.

Вместе с тем, текущие выборы показали, что в немецком обществе есть определенный сегмент, открыто поддерживающий праворадикальную политику, большинство этого населения проживает в восточных землях страны.

В свою очередь, леворадикальная партия набрала меньше 5% голосов, что сравнительно ниже 9% 2017 года.

Ранее Фокус писал о том, что блок Меркель проиграл выборы, а большинство голосов в немецком парламенте получила социал-демократическая партия.