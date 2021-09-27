Вибори в Німеччині: провал партії Меркель, тріумф соціал-демократів, у націоналістів 10% голосів

У неділю Німеччина вибрала новий федеральний парламент, відомий як Бундестаг, який визначить наступника Ангели Меркель. Європейські ЗМІ вже склали висновки про вибори в Німеччині

Федеральна канцлерка Ангела Меркель йде після 16 років перебування на своєму посту, про це пише Euronews. Меркель замінить хтось із цих трьох: Армін Лашет із Християнсько-демократичного союзу, Олаф Шольц із Соціально-демократичної партії або Анналена Бербок, представниця "Зелених".

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Euronews з європейськими експертами зробили такі висновки про вибори в Німеччині.

1. Соціальні демократи обійшли християнських демократів

Поточні вибори стали найнапруженішим суперництвом двох головних партій Німеччини з 2002 року: під час виборів вони йшли пліч-о-пліч. Попередні результати віддають перемогу соціальним демократам — 25,7% голосів, для порівняння у християнських демократів — 24,1%.

Але, на думку лектора Оксфордського університету Маттіаса Діллінга, тут не так вже й важливо, хто фінішує першим, оскільки партіям все одно доведеться формувати коаліцію для спільної роботи.

Діллінг пояснює, що в минулому — 1976-му і 1980-му роках — соціал-демократи в підсумку очолили парламент, незважаючи на те, що зайняли на виборах друге місце. Все за рахунок того, що вони змогли сформувати коаліцію більшості, що виявилося навіть важливішим за перемогу на загальних виборах.

2. У ХДС, партії Меркель, найгірший результат за всю історію

Згідно з попередніми результатами, в порівнянні з виборами 2017 року, Християнсько-демократичний союз набрав на 8% голосів менше, тобто втратить 49 місць у Бундестазі. Однак все залежатиме від того, чи зможуть лідери партії домовитися. Теоретично лідер ХДС Армін Лашет все ще може стати наступним канцлером.

3. У Зелених найвищий результат за всю історію

Партія Зелених Німеччини набрала 14,8% голосів, що на 5,8% вище в порівнянні з результатами попередніх виборів. Таким чином, Зелені стали третьою найбільшою силою в німецькому парламенті.

Більш того, Зелені можуть стати переможцями на місцевих берлінських виборах, згідно з результатами екзитполу.

4. Урядова коаліція необхідна

Жодна з партій не отримала більшості місць у парламенті, а це значить, що знадобиться коаліція. Соціальні демократи сподівалися сформувати коаліцію з Зеленими, однак для коаліції з Зеленими їм не вистачить місць.

Експерти говорять про те, що для Зелених краще об'єднатися з соціальними, а не християнськими демократами.

5. Праворадикальна "Альтернатива Німеччини" (AfD) і ліворадикальна Die Linke втратили свої місця в парламенті

Виділення серед політичних партій трійки основних сил привело до того, що ліворадикали та праворадикали залишилися без представництва в парламенті.

"Альтернатива Німеччини" отримала 10,3% голосів, згідно з ранніми результатами, це менше в порівнянні з 12,6% голосів на виборах 2017 року, коли ця партія була третьою.

Разом з тим, поточні вибори показали, що в німецькому суспільстві є певний сегмент, який відкрито підтримує праворадикальну політику, більшість цього населення проживає в східних землях країни.

У свою чергу, ліворадикальна партія набрала менше 5% голосів, що порівняно нижче за 9% 2017 року.

Раніше Фокус писав про те, що блок Меркель програв вибори, а більшість голосів у німецькому парламенті отримала соціал-демократична партія.