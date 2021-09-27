Блок Меркель програв. У Німеччині підрахували 100% голосів на виборах у Бундестаг

Найбільше місць в німецькому парламенті отримала соціал-демократична партія, другий результат — у ХДС/ХСС.

Після підрахунку 100% бюлетенів у всіх округах на парламентських виборах у Німеччині з невеликою перевагою перемогла соціал-демократична партія, повідомляє в понеділок, 27 вересня Reuters.

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Після підрахунку всіх голосів центральною виборчою комісією ФРН голоси виборців розподілилися так:

Соціал-демократична партія Німеччини (лідер — Олаф Шольц) — 25,7%;

ХДС/ХСС (блок Меркель, лідер — Армін Лашет) — 24,1%;

"Союз 90/Зелені" (лідер — Анналена Бербок) — 14,8%;

Вільна демократична партія (лідер — Крістіан Лінднер) — 11,5%;

"Альтернатива для Німеччини" (лідери — Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла) — 10,3%;

Партія "Ліві" (лідери — Джанін Вісслер і Дітмар Барч) — 4,9%.

Від результатів голосування в Бундестаг залежить те, хто займе крісло федерального канцлера, при цьому Ангела Меркель на новий термін не претендує: вона обіймала цей пост 16 років.

Також в ФРН буде сформований новий уряд. У зв'язку з тим, що на виборах жодна партія не набрала понад 50% голосів, політсили будуть домовлятися про створення коаліції.

Reuters пише, що узгодження нової коаліції може тривати місяці. Зокрема, Шольц і Лашет заявили, що мають намір укласти коаліційну угоду до Різдва.

Нагадаємо, згідно з результатами екзит-полів, які були оприлюднені в неділю, 26 вересня, головними фаворитами на виборах у Бундестаг стали Соціал-демократична партія і блок "Християнсько-демократичний союз Німеччини"/Християнсько-соціальний союз у Баварії.

Фокус прогнозував, хто на посту канцлера Німеччини замінить Ангелу Меркель, при цьому головними фаворитами експерти називають Анналену Бербок, Олафа Шольца й Арміна Лашета.

Також відомо, що Німеччина звинуватила Росію у відправці спецагента для дезінформації на виборах у Бундестаг, якого нібито перевели з Москви в посольство РФ в Берліні.

Зі свого боку, блогер Богдан Савруцький припустив, що очікує Україну в разі програшу Християнсько-демократичного союзу на виборах у Німеччині.