Вибори у Німеччині: результати екзит-полів після голосування за новий Бундестаг

Соціал-демократи вирвалися вперед, а вибори 2021 року можуть стати для партії Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз Німеччини" найгіршими в історії.

Головними фаворитами на виборах до федерального парламенту Німеччини, Бундестаг, стала Соціал-демократична партія і блок "Християнсько-демократичний союз Німеччини" / "Християнсько-соціальний союз в Баварії". Про це свідчить екзит-пол, проведений виданням DW.

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26 вересня в Німеччині пройшли вибори, які визначать склад парламенту на найближчі чотири роки. Виборчі дільниці вже закрилися, і екзит-пол DW показує, що соціал-демократи і "Союз" набрали приблизно по 25% голосів. На третьому місці опинилася партія "Зелених" з 14,8%. Результати решти кандидатів:

"Альтернатива для Німеччини" — 11,3%;

"Вільна демократична партія" — 11,2%;

"Ліві" — 5%;

Інші партії — 8,1%.

[ + – ] Результати екзит-полу DW Фото: DW

Однак згідно з опитуванням журналістів видання ZDF, СДПН набрала 25,6% голосів, на 1% відірвавшись від блоку ХДС/ХСС, який очолює наступник канцлера Ангели Меркель Армін Лашет. Позиції інших політичних сил:

"Зелені" — 14,7%

"Вільна демократична партія" — 11,6%;

"Альтернатива для Німеччини" — 10,3%;

"Ліві" — 5%;

Інші партії — 8,4%.

[ + – ] Екзит-пол ZDF Фото: Скриншот

Згідно із законодавством Німеччини, якщо жодна партія за підсумками голосування не більше 50% голосів, то політичним силам доводиться домовлятися про створення коаліції. На виборах перемагає об'єднання, яке отримає більше половини місць в парламенті. При цьому вибори канцлера не можна проводити до формування правлячої коаліції, на що можуть піти місяці. На цей період Ангела Меркель буде наглядачем.

DW одним з найбільш ймовірних варіантів передбачає коаліцію консерваторів ХДС/ХСС і СДПН, які вже об'єднувалися в 2013 році. Можливо, ці дві партії погодяться на тристоронню коаліцію з "Зеленими". Ще один варіант: об'єднання СДПН і ВДП.

Після оприлюднення екзит-полів, генеральний секретар соціал-демократів Ларс Клінгбейл заявив ZDF, що його партія "знову повернулася" і отримає повноваження на управління країною. Він також додав, що СДПН прагне зробити свого кандидата Олафа Шольца канцлером Німеччини.

Генеральний секретар ХДС Пол Зіемяк заявив громадському телеканалу ARD, що існує "можливість майбутньої коаліції" консервативного блоку, зелених і ВДП. У свою чергу, глава "Зелених" Майкл Келлнер заявив про розчарування результатами своєї партії, хоча і відзначив значне зростання популярності серед населення. Він також привітав СДПН "з великим успіхом на виборах" і висловився про "історично погану" роботу ХДС.

Раніше писали, що Німеччина звинуватила Росію у відправці спецагента для дезінформації на виборах в Бундестаг. Його нібито перевели з Москви в російське поссольство в Берліні, яке спростовує результати розслідування журналістів.

Фокус також прогнозував, хто зможе замінити Ангелу Меркель на посту канцлера Німеччини. Головними фаворитами експерти називають Анналену Бербок, Олафа Шольца і Арміна Лашета.