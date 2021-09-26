Выборы в Германии: результаты экзит-полов после голосования за новый Бундестаг

Социал-демократы вырвались вперед, а выборы 2021 года могут стать худшими для партии Ангелы Меркель — "Христианско-демократический союз Германии".

Главными фаворитами на выборах в федеральный парламент Германии, Бундестаг, стала Социал-демократическая партия и блок "Христианско-демократический союз Германии" / Христианско-социальный союз в Баварии. Об этом свидетельствует экзитпол, проведенный изданием DW.

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26 сентября в Германии прошли выборы, которые определят состав парламента на ближайшие четыре года. Избирательные участки уже закрылись, и экзитпол DW показывает, что социал-демократы и "Союз" набрали примерно по 25% голосов. На третьем месте оказалась партия "Зеленых" с 14,8%. Результаты остальных кандидатов:

"Альтернатива для Германии" — 11,3%;

"Свободная демократическая партия" — 11,2%;

"Левые" — 5%;

Прочие партии — 8,1%.

[ + – ] Результаты экзит-пола DW Фото: DW

Однако согласно опросу журналистов издания ZDF, СДПГ набрала 25,6% голосов, на 1% оторвавшись от блока ХДС/ХСС, который возглавляет преемник канцлера Ангелы Меркель Армин Лашет. Позиции остальных политических сил:

"Зеленые" — 14,7%

"Свободная демократическая партия" — 11,6%;

"Альтернатива для Германии" — 10,3%;

"Левые" — 5%;

Прочие партии — 8,4%.

[ + – ] Экзит-пол ZDF Фото: Скриншот

Согласно законодательству Германии, если ни одна партия по итогам голосования не больше 50% голосов, то политсилам приходится договариваться о создании коалиции. На выборах побеждает объединение, которое получит более половины мест в парламенте. При этом выборы канцлера нельзя проводить до формирования правящей коалиции, на что могут уйти месяцы. На этот период Ангела Меркель будет смотрителем.

DW одним из наиболее вероятных вариантов предполагает коалицию консерваторов ХДС/ХСС и СДПГ, которые уже объединялись в 2013 году. Возможно, эти две партии согласятся на трехстороннюю коалицию с "Зелеными". Еще один вариант: объединение СДПГ и СвДП.

После обнародования экзит-полов, генеральный секретарь социал-демократов Ларс Клингбейл заявил ZDF, что его партия "снова вернулась" и получит полномочия на управление страной. Он также добавил, что СДПГ стремится сделать своего кандидата Олафа Шольца канцлером Германии.

Генеральный секретарь ХДС Пол Зиемяк заявил общественному телеканалу ARD, что существует "возможность будущей коалиции" консервативного блока, зеленых и СвДП. В свою очередь, глава "Зеленых" Майкл Келлнер заявил о разочаровании результатами своей партии, хотя и отметил значительный рост популярности среди населения. Он также поздравил СДПГ "с большим успехом на выборах" и высказался об "исторически плохой" работе ХДС.

Ранее писали, что Германия обвинила Россию в отправке спецагента для дезинформации на выборах в Бундестаг. Его якобы перевели из Москвы в российское поссольство в Берлине, которое опровергает результаты расследования журналистов.

Фокус также прогнозировал, кто сможет заменить Ангелу Меркель на посту канцлера Германии. Главными фаворитами эксперты называют Анналену Бербок, Олафа Шольца и Армина Лашета.