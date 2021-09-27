Блок Меркель проиграл. В Германии подсчитали 100% голосов на выборах в Бундестаг

Больше всего мест в немецком парламенте получила социал-демократическая партия, второй результат – у ХДС/ХСС.

После подсчета 100% бюллетеней во всех округах на парламентских выборах в Германии с небольшим перевесом одержала победу социал-демократическая партия, сообщает в понедельник, 27 сентября Reuters.

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После подсчета всех голосов центральной избирательной комиссией ФРГ голоса избирателей распределились следующим образом:

Социал-демократическая партия Германии (лидер – Олаф Шольц) – 25,7%

ХДС/ХСС (блок Меркель, лидер – Армин Лашет) – 24,1%

"Союз 90/Зеленые" (лидер – Анналена Бербок) – 14,8%

Свободная демократическая партия (лидер – Кристиан Линднер) – 11,5%

"Альтернатива для Германии" (лидеры – Алиса Вайдель и Тино Хрупалла) – 10,3%

Партия "Левые" (лидеры – Жанин Висслер и Дитмар Барч) – 4,9%

От результатов голосования в Бундестаг зависит то, кто займет кресло федерального канцлера, при этом Ангела Меркель на новый срок не претендует: она занимала этот пост 16 лет.

Также в ФРГ будет сформировано новое правительство. В связи с тем, что на выборах ни одна партия не набрала более 50% голосов, политсилы будут договариваться о создании коалиции.

Reuters пишет, что согласование новой коалиции может занять месяцы. В частности, Шольц и Лашет заявили, что намерены заключить коалиционную сделку до Рождества.

Напомним, согласно результатам экзит-полов, обнародованным в воскресенье, 26 сентября, главными фаворитами на выборах в Бундестаг стали Социал-демократическая партия и блок "Христианско-демократический союз Германии"/Христианско-социальный союз в Баварии.

Фокус прогнозировал, кто на посту канцлера Германии заменит Ангелу Меркель, при этом главными фаворитами эксперты называют Анналену Бербок, Олафа Шольца и Армина Лашета.

Также известно, что Германия обвинила Россию в отправке спецагента для дезинформации на выборах в Бундестаг, которого якобы перевели из Москвы в посольство РФ в Берлине.

В свою очередь, блогер Богдан Савруцкий предположил, что ожидает Украину в случае проигрыша Христианско-демократического союза на выборах в Германии.