Зеленский в Британии обсудил с Меркель энергетический кризис и войну на Донбассе (фото)

Стороны провели встречу на полях экологического форума в Глазго. В ходе беседы они затронули тему переговоров для установления мира в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель в Глазго в рамках конференции Организации Объединенных Наций касательно изменения климата COP26. Лидеры двух стран, в частности, обсудили энергетический кризис и войну на Донбассе. Об этом в своем Twitter в понедельник, 1 ноября, написал глава украинского государства.

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По словам Зеленского, в ходе встречи они затронули текущую ситуацию на Донбассе, а также ход переговоров для установления мира в регионе. Помимо этого темами переговоров стали европейский энергетический кризис, пути его решения и вопросы взаимоотношений Украины и Германии.

Напомним, 26 октября Ангела Меркель официально сложила полномочия канцлера ФРГ и сейчас занимает пост исполняющей обязанности главы немецкого правительства. Временный кабинет министров Меркель будет вести официальные дела еще около шести недель. Ожидается, что следующим канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен ранее заверила, что Меркель до конца пребывания на должности и.о. будет ежедневно работать над организации новой встречи в Нормандском формате. Ранее Фокус анализировал, что изменится для Украины после смены власти в ФРГ.

Ранее представители российских властей заявили, что РФ не будет помогать странам Европы решать энергетический кризис до тех пор, пока Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) и Еврокомиссия не завершат процесс сертификации трубопровода "Северный поток-2".