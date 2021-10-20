РФ в обмен на увеличение поставок газа в Европу хочет одобрения "Северного потока-2"

Путин уже указывал, что "административные барьеры" не позволяют России нарастить поставки и понизить напряженность на европейском энергетическом рынке.

Россия не будет помогать странам Европы решить энергетический кризис путем увеличения поставок газа по действующим маршрутам до тех пор, пока Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) и Еврокомиссия не завершат процесс сертификации трубопровода "Северный поток-2". Об этом со ссылкой на источники, близкие к российской корпорации "Газпром" и Кремлю сообщает агентство Bloomberg.

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По данным журналистов, в обмен на увеличение поставок газа Россия хочет получить одобрение на эксплуатацию недавно достроенного объекта.

"Мы не можем прийти на помощь только для того, чтобы исправить ошибки, которых мы не совершали. Мы выполняем все наши контракты, все взятые на себя обязательства. Все, кроме этого, должно быть предметом дополнительных добровольных и взаимовыгодных соглашений", — заявил вице-спикер Совета федерации РФ Константин Косачев, не уточнив, чего хочет российская сторона взамен на увеличение поставок газа в Европу.

Также агентство напомнило, что в понедельник, 18 октября, оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG сообщил, что первая нитка маршрута уже наполнена техническим газом и готова к запуску. Это объявление было сделано спустя несколько часов после того, как цены на газ в Европе резко выросли на фоне информации о том, что "Газпром" снова зарезервировал лишь небольшое количество мощностей для поставки топлива в регион по другим маршрутам в преддверии зимнего сезона.

По данным Оксфордского института энергетических исследований, хотя экспорт газа в Европу в этом году вырос по сравнению с прошлогодним пандемическим уровнем, он отстает от показателей 2019 года. В октябре суточный объем поставок упал, а "Газпром" не спешил наполнять европейские хранилища топливом, что и подстегнуло рост цен. В свою очередь российская сторона обвинила Европу в энергетическом кризисе, упрекнув ее в слишком поспешном и необдуманном переходе от долгосрочных контрактов к спотовым сделкам на газ и альтернативным источникам энергии.

Немецкий регулятор, ответственный за сертификацию "Северного потока-2", заявил, что соответствующее решение по трубопроводу может быть принято только в январе 2022 года. После этого начало работы объекта должна одобрить Европейская комиссия.

"Ну, конечно, если бы мы смогли увеличить поставки по этому маршруту — на 100% совершенно уверенно можно сказать, что напряженность на европейском энергетическом рынке, конечно, существенно бы понизилась, это повлияло бы и на цены на европейском рынке на газ. Это очевидная вещь, но административные барьеры пока не дают возможности это сделать", — заявил президент России Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".

Как пишет издание, российские официальные лица в течение нескольких месяцев отрицали, что РФ намеренно сдерживает поставки газа в Европу, чтобы ускорить таким образом сертификацию "Северного потока-2" Европой.

"По словам людей, близких к ситуации, после многих лет напряженности в отношениях с Европой российские власти вряд ли согласятся увеличить поставки газа без жестких гарантий того, что новому трубопроводу будет разрешено работать. Дополнительные объемы позволят избежать традиционных маршрутов через Украину", — говорится в публикации.

Напомним, 10 сентября российская компания "Газпром" объявила о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Россия была намерена запустить этот проект в эксплуатацию уже в октябре этого года.

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) предупредило Nord Stream 2 AG, что если компания начнет закачку газа в трубопровод до завершения процесса сертификации этим органом, регулятор может наказать компанию-оператора.

Тем временем Молдова уже ввела "режим тревоги" из-за энергетического кризиса, связанного с дефицитом газа. Часть предприятий перешла с этого топлива на мазут и уголь. Ранее цена на газ в Европе побила рекорд — 1969,2$ за 1 тыс. кубометров.