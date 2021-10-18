Первую нитку "Северного потока-2" полностью заполнили техническим газом

Работники проекта уже обеспечили необходимое давление в газопроводе, которое позволит начать транспортировку топлива. Работы над второй ниткой продолжаются.

По состоянию на понедельник, 18 октября, процесс заполнения газом первой нитки трубопровода "Северный поток-2", который начался 4 октября, завершен. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

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Согласно заявлению, нитка наполнена техническим газом в объеме около 177 млн кубических метров, что обеспечивает уровень давления, достаточный для транспортировки газа в дальнейшем.

"Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", — добавили в компании.

Напомним, 10 сентября российская компания "Газпром" объявила о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". СМИ сообщали, что Россия намерена запустить этот проект в эксплуатацию уже в октябре этого года.

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) предупредило Nord Stream 2 AG, что если компания начнет закачку газа в трубопровод до завершения процесса сертификации этим органом, регулятор может наказать компанию-оператора. Когда именно "Северный поток-2" пройдет сертификацию в регуляторе не уточняли. По данным журналистов, этот процесс займет не менее четырех месяцев.

Тем временем "Нафтогаз" просит США и Германию ввести санкции против оператора "Северного потока-2". Глава правления украинской компании заявил, что РФ использует газ в качестве оружия против Украины.