"Нафтогаз" просит США и Германию ввести санкции против "Северного потока-2"

По мнению Юрия Витренко, пример Венгрии с остановкой транзита газа демонстрирует, что ждет Украину после запуска газопровода в Европе.

США и Германия должны наказать Россию санкциями за использование газа в качестве политического оружия. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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По его словам, "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через Украину, несмотря на забронированные мощности для поставок топлива.

"Газпром имеет такое право по контракту — не подавать газ для транзита через забронированы мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип "качай или плати")", — заявил Витренко и предупредил, что пример Венгрии демонстрирует, что ждет Украину после запуска газопровода "Северный поток-2".

Глава "Нафтогаза" не сомневается, что Россия целенаправленно прекращает транзит газа через украинские территории и использует топливо в качестве оружия.

Юрий Витренко также напомнил, что США и Германия в своем совместном заявлении по "Северному потоку-2" обещали отреагировать, если "Газпром" будет использовать топливо как оружие, и призвал их ввести санкции против оператора "СП-2".

"Чем раньше это (санкции против СП-2 — ред.) произойдет, тем лучше. Поскольку отсутствие действенных санкций уже создало ожидания со стороны Газпрома, что ему на самом деле разрешено продолжать использовать газ как оружие против Украины и других стран, и что ему позволят использовать Северный поток-2 даже без соблюдения европейских правил", — продолжил глава "Нафтогаза".

Юрий Витренко в своей публикации отметил, что Украина на протяжении десятилетий обеспечивала надежный транзит газа и даже экспортировала топливо в Венгрию, и без будущих поставок Будапешту будет тяжело. По словам главы монополиста, Киев создал гарантированные мощности для транспортировки топлива из Украины в Венгрию, однако подобных действий от венгерской стороны не последовало.

Руководитель "Нафтогаза" также объяснил, почему подписал в 2019 году "плохой" договор о транзите газа.

"Потому что альтернативой, и это в лучшем случае, уже после всех переговоров на политическом уровне, было работать на условиях Газпрома, как в старом контракте в интерпретации Газпрома, то есть вообще без гарантии даже оплаты за забронированные мощности (мы обеспечиваем мощность, а они качают сколько хотят и оплачивают только фактические объемы прокачки). И доступ третьих сторон был бы технически невозможным. И еще тариф был бы меньше", — подытожил Юрий Витренко в публикации.

[ + – ] Юрий Витренко призвал ввести санкции против "Северного потока-2"

Ранее Фокус сообщал, что Венгрия договорилась с "Газпромом" о транзите газа в обход Украины, и по договору Будапешт ежемесячно будет получать до 4,5 млрд кубометров топлива. Киев раскритиковал соглашение и предупредил о возможной остановке транзита через Украину. Глава МИД Венгрии после критики обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела.

Также Фокус рассказывал, что Газпром остановил транзит газа в Венгрию через Украину и начал поставки топлива Будапешту по долгосрочному контракту, который был подписан 27 сентября.