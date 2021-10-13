Молдова ввела "режим тревоги" из-за газового кризиса и готовит переговоры с Украиной

Власти назвали нынешний кризис в энергетике страны "беспрецедентным" и заверили, что делают все, чтобы "смягчить шок" для населения из-за нехватки топлива.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям в энергетике Молдовы ввела в стране режим повышенной готовности из-за дефицита газа. На данный момент предпринимаются меры экономии этого ресурса — некоторые энергетические предприятия частично перешли на уголь и мазут. Страна также готовится к переговорам с Украиной касательно поставок газа. Об этом в ходе брифинга в среду, 13 октября, заявил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну.

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По его словам, на данный момент речь о введении режима чрезвычайного положения не идет, однако власти объявили "режим тревоги" (повышенной готовности — ред.) в сфере энергетики, чтобы предприятия подготовились к более сложным сценариям.

В ходе своего выступления чиновник назвал нынешний энергетический кризис "беспрецедентным", однако заверил, что власти делают все, что в их силах, "чтобы смягчить шок для населения от нехватки и высоких цен на газ".

Спыну добавил, что в четверг, 14 октября, Молдова проведет очередные переговоры с "Газпромом" в формате видеоконференции, в ходе которых будет в частности поднят вопрос о погашении страной долга перед российской компанией в размере $450 млн.

Тем временем премьер страны Наталья Гаврилица в ходе другого брифинга сообщила, что правительство готовит альтернативные сценарии, подразумевающие переговоры об импорте газа из других источников с использованием уже существующих магистралей, соединяющих Молдову с Украиной и Румынией.

Напомним, на прошлой неделе цена за тысячу кубометров газа в Европе превысила исторический максимум и составила $1 969. В связи с этим европейские предприятия переходят на уголь, несмотря на вред для атмосферы.

Ранее Фокус писал, что Венгрия договорилась о поставках газа из России в обход Украины. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждал, что в этой сделке нет ничего противозаконного. Ранее Киев подал венгерско-российский контракт на рассмотрение в Еврокомисиию.