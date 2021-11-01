"Якого х*я вони там роблять". Тунберг розкритикувала учасників кліматичного саміту ООН (відео)

За словами екоактивістки, світові лідери лише вдають, коли говорять про своє серйозне ставлення до майбутнього планети.

18-річна екоактивістка Грета Тунберг засудила світових лідерів за їхню бездіяльність у боротьбі зі зміною клімату в межах акції протесту, присвяченої кліматичній конференції Організації об'єднаних націй у Глазго, передає Daily Mail.

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"Більше ніякого бла-бла-бла, або якого вони там (на конференції) роблять", — сказала Тунберг.

За її словами, у саміті беруть участь політики, які просто "вдають", що серйозно ставляться до сьогодення та майбутнього планети.

"Зміни не відбудуться всередині (системи), це не лідерство. Ми кажемо ні порожнім розмовам, експлуатації людей і планети… Ми страшенно втомилися від усього цього, і ми це змінимо, подобається це їм чи ні", — додала активістка.

[ + – ] Тунберг критикує учасників конференції

Як пише видання, Тунберг прибула до Глазго в суботу, 30 жовтня, щоб очолити кліматичний протест, присвячений черговому саміту ООН. При цьому, за словами активістки, її не запрошували взяти участь у кліматичній конференції.

Нагадаємо, у саміті беруть участь десятки лідерів країн світу, зокрема президент США Джо Байден, виконувач обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон та глава української держави Володимир Зеленський.

Президент України в ході свого виступу закликав до "глобального потепління" в міжнародних відносинах, а також назвав окуповані Крим та ОРДЛО "екобомбами в центрі Європи".

Раніше Фокус розповідав, чим цікавий цей саміт про клімат та які питання порушуватимуть на ньому світові лідери.