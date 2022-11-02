Пришло время: Грета Тунберг призвала свергнуть "расистскую капиталистическую систему" Запада

Знаменитая юная экологическая активистка перешла от борьбы с глобальным потеплением к реализации своей крайне левой политической программы, призывая к революции.

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19-летняя шведская активистка Грета Тунберг заявила о расширении сферы своей деятельности, пишет британское издание The Telegraph. Помимо борьбы с изменением климата она теперь добивается крушения "деспотичной капиталистической системы" Запада.

Во время презентации своей "Книги климата" в Лондоне, Тунберг призвала к "общесистемной трансформации", так как в климатическом кризисе виновны находящиеся у власти люди.

[ + – ] На презентации своей книги Грета Тунберг призналась в своей ненависти к капитализму

"Мы никогда больше не вернемся к нормальной жизни, потому что "нормальность" уже была кризисом. То, что мы называем нормальным, является экстремальной системой, построенной на эксплуатации людей и планеты, — заявила она. — Это система, определяемая колониализмом, империализмом, угнетением и геноцидом со стороны так называемого глобального Севера для накопления богатства, которая до сих пор формирует наш нынешний мировой порядок".

Экоактивистка уверена, что пока единственным приоритетом человечества является экономический рост, климат на планете не будет улучшаться.

"Молодые люди во всем мире активизируются, показывая, что наши лидеры связались не с тем поколением", — предупредила она.

Грета Тунберг также заявила, что климатический кризис уходит своими корнями "в расистский, репрессивный экстрактивизм, который эксплуатирует как людей, так и планету, чтобы максимизировать краткосрочную прибыль для немногих".

Напомним, шведские активисты потребовали расследовать связи Греты Тунберг с российской НПО, которая в 2019-2021 годах получала финансирование непосредственно из бюджета Министерства иностранных дел России. В ответ на это в МИД РФ заявили, что Запад "решил слить" Тунберг, чтобы объяснить своим гражданам необходимость вернуть к работе угольные электростанции, которые были законсервированы из-за загрязнения атмосферы.

Как сообщалось, в сентябре 2021 года на открытии молодежного климатического саммита Youth4Climate Тунберг обрушилась с критикой на мировое правительство.