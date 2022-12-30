Грета Тунберг случайно помогла задержать женоненавистника и торговца людьми Эндрю Тейта

Эндрю Тейта и его брата задержали в Румынии. Туда Эндрю сбежал после обвинений его в Великобритании в домашнем насилии. Теперь их обвиняют в торговле людьми, изнасилованиях и создании организованной преступной группы.

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Румынские правоохранители задержали бывшего профессионального кикбоксера, самопровозглашенного"тренера по успеху" и участника реалити-шоу "Большой брат" Эндрю Тейта, которому инкриминируют торговлю людьми, изнасилования и создание организованной преступной группы, сообщает Reuters.

Мужчину увезли в наручниках с его виллы в Бухаресте.

Это произошло после того, как он ввязался в перепалку с известной активисткой Греттой Тунберг в Twitter, где похвастался, что у него 33 шикарных авто с огромным выхлопом, и попросил у нее адрес электронной почты, чтобы сбросить полный список машин.

Фото: Скриншот

Та, в свою очередь, написала свой мейл, на что в ответ Тейт опубликовал ответное видео:

"Спасибо, что подтвердили через свой адрес электронной почты, что у вас маленький пенис. @ГретаТунберг", – отметил он.

Однако самонадеянность сыграла с Эндрю злую шутку. В ролике он "засветил" адрес доставки на коробке пиццы. Через две минуты полиция нагрянула к нему домой, где и произвела арест.

По информации Управления по расследованию организованной преступности и терроризма, четверо подозреваемых задержаны на 24 часа после обыска в пяти домах. Хотя имена арестованных в пресс-релизе не указаны, адвокат 36-летнего Эндрю подтвердил Sky News, что двое из арестованных – сам Эндрю и его брат Тристан Тейт были задержаны. Еще двое – румыны.

Ежедневная румынская газета Gândul пишет, что одна из подозреваемых — бывшая женщина-полицейский.

Расследование в отношении группы началось в апреле после того, как поступила жалоба на то, что "женщину с американским гражданством насильно удерживают в их доме".

Журналисты узнали, что несколько молодых женщин были найдены в здании, расположенном примерно в 500 метрах от виллы Тейта в Бухаресте. Американка рассказала следователям, что познакомилась с Тристаном через социальную сеть. Тот убедил ее купить билет на самолет в Румынию. Женщина связалась со своим бывшим бойфрендом, который сообщил о преступлении в посольство США в Бухаресте.

Следователи ждали, пока братья Тейт вернутся в Румынию для ареста, и осуществили операцию задержания после того, как увидели новые ролики Эндрю в соцсетях, чтобы убедиться, что он в стране.

"Жертвы были завербованы британскими гражданами путем предоставления ложных сведений об их намерении вступить в отношения брака/сожительства и о существовании искренних чувств любви", – говорится в пресс-релизе полиции. Женщин заставляли поверить, что они вступают в брак или сожительство, но вместо этого позже их перевезли в здания в уезде Илфов, районе, окружающем Бухарест, где с помощью физического насилия и психического принуждения принуждали к съемкам в порно, а ролики затем распространяли через социальные сети.

На данный момент следователи выявили шесть жертв, которых, по их мнению, эксплуатировала группировка.

Обвинение в изнасиловании связано с инцидентом в марте 2022 года, когда пострадавшую дважды принуждали к сексуальным отношениям. Подозреваемый обвиняется в применении физического насилия и психологического давления с целью получения секса.

"Четверо подозреваемых… похоже, создали организованную преступную группу с целью вербовки, размещения и эксплуатации женщин, заставляя их создавать порнографический контент, предназначенный для просмотра на специализированных веб-сайтах за определенную плату. Они получили бы значительные суммы денег", – отмечают журналисты.

Гретта Тунберг иронично отреагировала на арест братьев Тейт.

"Вот что бывает, когда не перерабатываешь коробки из-под пиццы", – написала она.

Кто такой Эндрю Тейт

Эндрю Тейт прославился в соцсетях как рьяный женоненавистник, из-за чего был заблокирован на некоторых платформах. В частности, он заявлял, что женщины частично несут ответственность за изнасилование и что они принадлежат мужчинам. В Twitter он на некоторое время остался без аккаунта после того, как выступил в защиту Харви Вайнштейна, однако после покупки Илоном Маском соцсети его разблокировали. Его также забанили Facebook и Instagram

Мужчина заработал аудиторию и очень много денег на недалеких и провокационных сексистских уроках, как соблазнить девушку, бизнес-коучинге и вебкаме. Британская полиция завела против него дело о домашнем насилии, но Тейту удалось сбежать в Румынию.

Напомним, Грета Тунберг призвала свергнуть "расистскую капиталистическую систему" Запада.