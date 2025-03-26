Звонили и говорили "молчи": Румыния просила Залужного скрывать падение "Шахедов" на ее территории

Экс-глава ВСУ говорит, что ему звонили из Румынии и обвиняли украинские РЭБ в том, что через них российские дроны пересекают румынскую границу.

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Когда во время обстрелов ВС РФ беспилотные летательные аппараты типа Shahed падали на румынскую территорию, Румыния звонила бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины, ныне послу Украины в Великобритании Валерию Залужному с просьбами не разглашать информацию об этих инцидентах. Об этом он рассказал во время общения со студентами во Львове.

Валерий Залужный рассказал о жалобах Румынии на российские "Шахеды". На видео с 6:18.

"Румыния вообще все понимает, только молчит. И иногда звонят мне, говорят: "Молчи". Ну, упало два "Шахеда" в порт к вам, чего вы молчите, а они: "Молчи, я тебя прошу". Понимаете?" — сказал Залужный.

Он добавил, что румыны даже жаловались ему на работу украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), через которые якобы российские БПЛА залетали на румынскую территорию.

"А потом звонят и говорят: "Ты зачем включил те ваши РЭБы? Они полетели к нам". "Так сбивайте, говорю, у вас сорок F-16 стоит", — вспомнил посол Украины в Великобритании.

Экс-глава ВСУ также отметил, что вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО), по его мнению, не может дать украинцам ничего, кроме определенной политической защиты.

Напомним, 18 января Министерство обороны Румынии, что на румынской территории упали два российских дрона после ночной атаки РФ по Украине. В ведомстве осудили атаки россиян на украинскую гражданскую инфраструктуру.

27 февраля СМИ писали, что верхняя палата парламента Румынии приняла закон, который позволяет сбивать российские дроны. Согласно документу, беспилотные летательные аппараты, незаконно пересекающие границу, могут быть уничтожены, нейтрализованы или взяты под контроль.