Дзвонили і казали "мовчи": Румунія просила Залужного приховувати падіння "Шахедів" на її території

Ексголовком ЗСУ говорить, що йому телефонували з Румунії та звинувачували українські РЕБ у тому, що через них російські дрони перетинають румунський кордон.

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Коли під час обстрілів ЗС РФ безпілотні літальні апарати типу Shahed падали на румунську територію, Румунія телефонувала колишньому головнокомандувачу Збройних сил України, нині послу України у Великій Британії Валерію Залужному з проханнями не розголошувати інформацію про ці інциденти. Про це він розповів під час спілкування зі студентами у Львові.

Валерій Залужний розповів про скарги Румунії на російські "Шахеди". На відео з 6:18.

"Румунія взагалі усе розуміє, тільки мовчить. І інколи дзвонять мені, кажуть: "Мовчи". Ну, упало два "Шахеди" в порт до вас, чого ви мовчите, а вони: "Мовчи, я тебе прошу". Розумієте?" — сказав Залужний.

Він додав, що румуни навіть скаржилися йому на роботу українських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), через які начебто російські БПЛА залітали на румунську територію.

"А потім дзвонять і кажуть: "Ти навіщо включив ті ваші РЕБи? Вони полетіли до нас". "То збивайте, кажу, у вас сорок F-16 стоїть", — пригадав посол України у Великій Британії.

Ексголовком ЗСУ також зазначив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу (НАТО), на його думку, не може дати українцям нічого, окрім певного політичного захисту.

Нагадаємо, 18 січня Міністерство оборони Румунії, що на румунській території впали два російські дрони після нічної атаки РФ по Україні. У відомстві засудили атаки росіян на українську цивільну інфраструктуру.

27 лютого ЗМІ писали, що верхня палата парламенту Румунії ухвалила закон, який дозволяє збивати російські дрони. Згідно з документом, безпілотні літальні апарати, що незаконно перетинають кордон, можуть бути знищені, нейтралізовані чи взяті під контроль.