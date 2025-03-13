Залужний анонсував нову книгу: про що вона буде і коли планується вихід (фото)

Валерій Залужний розповів, що в книзі не буде жодних оцінок — лише факти та головні події.

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Колишній головнокомандувач Збройних сил України, посол України у Великій Британії Валерій Залужний анонсував вихід його нової книги, яка стане продовженням раніше опублікованої "Моя війна" та увійде до циклу трилогії. Вихід книги планується у вересні 2025 року. Про це дипломат розповів під час свого візиту до Лондонського книжкового ярмарку, пише Hromadske.

Він розповів, що перша частина нової книги базуватиметься на фактах і головних подіях. Читачі зможуть дізнатися, як Київ вистояв під час російської окупації 2022 року та що саме втримало столицю. В книзі не буде оцінок чи емоцій, однак вона не буде мемуаром.

"Я терпіти не можу мемуари. Я просто хочу викласти факти такими, якими вони є. Адже колись вони стануть історією", — розповів ексголовнокомандувач.

Валерій Залужний додав, що дипломатична діяльність залишає йому трохи більше часу для творчості, аніж попередня робота. За його словами, усі свої твори він пише від руки. Після цього його дружина ретельно опрацьовує рукописи й редагує.

Раніше міжнародний кореспондент Нік Пейтон Волш із CNN зазначав, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний може стати зручнішою фігурою для президента США Дональда Трампа під час укладення миру з Росією, ніж чинний президент Володимир Зеленський. Згідно з опитуваннями, він може стати наступним президентом України.

Пізніше Валерій Залужний визнав помилку, яку допустив на початку російсько-української війни. На думку генерала у відставці, великі втрати живої сили мали б зупинити Кремль і примусити змінити плани.