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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Валерій Залужний видав книгу "Моя війна": про що розповів ексголовком

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Фото: Getty Images | Ексголовком написав книжку "Моя війна"

За словами Залужного, працювати над книгою він почав, ще коли був на посаді головнокомандувача. Рукопис редагувала його дружина. Книга адресована молодому поколінню.

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Посол України у Великій Британії та головнокомандувач Збройних сил України з 2021 по 2024 роки Валерій Залужний написав і видав книгу під назвою "Моя війна". Це перший том трилогії, над якою генерал у відставці почав працювати ще у березні 2023 року. Про це Залужний повідомив в Facebook.

Над рукописом також працювала його дружина Олена, яка редагувала текст. Залужний наголошує, що "Моя війна" адресована молодому поколінню.

"Це книга-розповідь для молоді, якій я хочу донести важливу істину: у житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш. Мрійте і йдіть до своєї мрії!", — зазначив він.

Ексголовком також додав, що це книга про його особисту війну.

"По-перше, війну з власними страхами, які не дають щось робити. По-друге, війну з людьми, які перешкоджають досягати мети. І нарешті — війну з обставинами, які стають перепонами у житті", — пояснив Залужний.

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Залужний про свою книжку "Моя війна"
Фото: Скриншот

Посол України у Великій Британії зазначив, що сподівається на зустрічі та розмови з читачами.

Книгу можна замовити на сайті видавництва за ціною 550 гривень. У анотації йдеться, що це не просто особиста історія, а й хроніка змін у житті країни, яка опинилася в епіцентрі найбільших викликів свого часу.

Залужний, Залужний книга, Моя війна, Залужний Моя війна Fullscreen
Валерій Залужний видав книжку "Моя війна"
Фото: Валерій Залужний / Facebook

"У цій книжці Валерій Залужний тісно переплітає події різних часів: з мирної школи 80-х у Новограді-Волинському (сьогодні — Звягель) він перенесе вас на Донбас 2015-го, у напівзруйнований клас; із казарм військового училища — до окопів та бліндажів 2014-го; із затишної квартири, обжитої дружною родиною, — у бункери урядового кварталу 2022-го…", — зазначили у видавництві.

"Моя війна" — перша частина трилогії. Наступні книги отримають назви "Наша війна" та "Їхня війна".

Нагадаємо, 21 листопада посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що війна, яка відбувається в Україні у 2024 році, має усі ознаки Третьої світової війни.

10 липня Валерій Залужний офіційно заступив на посаду посла Україні у Великій Британії після того, як президент України Володимир Зеленський звільнив його 8 лютого.