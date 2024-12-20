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Военный Фокус Российско-украинская война

Валерий Залужный издал книгу "Моя война": о чем рассказал экс-главком

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Фото: Getty Images | Экс-главком написал книгу "Моя война"

По словам Залужного, работать над книгой он начал, еще когда был на должности главнокомандующего. Рукопись редактировала его жена. Книга адресована молодому поколению.

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Посол Украины в Великобритании и главнокомандующий Вооруженных сил Украины с 2021 по 2024 годы Валерий Залужный написал и издал книгу под названием "Моя война". Это первый том трилогии, над которой генерал в отставке начал работать еще в марте 2023 года. Об этом Залужный сообщил в Facebook.

Над рукописью также работала его жена Елена, которая редактировала текст. Залужный отмечает, что "Моя война" адресована молодому поколению.

"Это книга-рассказ для молодежи, которой я хочу донести важную истину: в жизни возможно все, если ты очень этого хочешь. Мечтайте и идите к своей мечте!", — отметил он.

Экс-главком также добавил, что это книга о его личной войне.

"Во-первых, войну с собственными страхами, которые не дают что-то делать. Во-вторых, войну с людьми, которые препятствуют достигать цели. И наконец — войну с обстоятельствами, которые становятся преградами в жизни", — пояснил Залужный.

Залужный, Залужный книга, Моя война, Залужный Моя война Fullscreen
Залужный о своей книге "Моя война"
Фото: Скриншот

Посол Украины в Великобритании отметил, что надеется на встречи и разговоры с читателями.

Книгу можно заказать на сайте издательства по цене 550 гривен. В аннотации говорится, что это не просто личная история, но и хроника изменений в жизни страны, которая оказалась в эпицентре крупнейших вызовов своего времени.

Залужный, Залужный книга, Моя война, Залужный Моя война Fullscreen
Валерий Залужный издал книгу "Моя война"
Фото: Валерий Залужный / Facebook

"В этой книге Валерий Залужный тесно переплетает события разных времен: из мирной школы 80-х в Новограде-Волынском (сегодня — Звягель) он перенесет вас на Донбасс 2015-го, в полуразрушенный класс; из казарм военного училища — в окопы и блиндажи 2014-го; из уютной квартиры, обжитой дружной семьей, — в бункеры правительственного квартала 2022-го...", — отметили в издательстве.

"Моя война" — первая часть трилогии. Следующие книги получат названия "Наша война" и "Их война".

Напомним, 21 ноября посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что война, которая происходит в Украине в 2024 году, имеет все признаки Третьей мировой войны.

10 июля Валерий Залужный официально заступил на должность посла Украины в Великобритании после того, как президент Украины Владимир Зеленский уволил его 8 февраля.