Залужный анонсировал новую книгу: о чем она будет и когда планируется выход (фото)

Валерий Залужный рассказал, что в книге не будет никаких оценок — только факты и главные события.

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Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный анонсировал выход его новой книги, которая станет продолжением ранее опубликованной "Моя война" и войдет в цикл трилогии. Выход книги планируется в сентябре 2025 года. Об этом дипломат рассказал во время своего визита на Лондонскую книжную ярмарку, пишет Hromadske.

Он рассказал, что первая часть новой книги будет базироваться на фактах и главных событиях. Читатели смогут узнать, как Киев выстоял во время российской оккупации 2022 года и что именно удержало столицу. В книге не будет оценок или эмоций, однако она не будет мемуаром.

"Я терпеть не могу мемуары. Я просто хочу изложить факты такими, какими они есть. Ведь когда-то они станут историей", — рассказал экс-главнокомандующий.

Валерий Залужный добавил, что дипломатическая деятельность оставляет ему немного больше времени для творчества, чем предыдущая работа. По его словам, все свои произведения он пишет от руки. После этого его жена тщательно обрабатывает рукописи и редактирует.

Ранее международный корреспондент Ник Пейтон Уолш из CNN отмечал, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать более удобной фигурой для президента США Дональда Трампа при заключении мира с Россией, чем действующий президент Владимир Зеленский. Согласно опросам, он может стать следующим президентом Украины.

Позже Валерий Залужный признал ошибку, которую допустил в начале российско-украинской войны. По мнению генерала в отставке, большие потери живой силы должны были бы остановить Кремль и заставить изменить планы.