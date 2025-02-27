Румунія збиватиме російські дрони: схвалили закон і розширили список загроз

За даними Міноборони Румунії, список ризиків і загроз розширили завдяки новим типам використовуваних засобів нападу. Тепер безпілотники, що перебувають у повітряному просторі Румунії без дозволу, можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль.

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У середу верхня палата парламенту Румунії ухвалила закон, який дозволяє країні збивати безпілотники, що порушують її повітряний простір. Про це повідомляє Kyiv Post.

На територію Румунії, що входить до НАТО, неодноразово падали уламки безпілотників, особливо на тлі посилення атак Росії на українські порти.

"Безпілотні літальні апарати, які незаконно перетинають державний кордон Румунії та літають у національному повітряному просторі без дозволу, можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль", — згідно з новим законом, який раніше був схвалений нижньою палатою.

"Ми зміцнюємо оборону Румунії!" — написав у Facebook тимчасовий голова Сенату Мірча Абрудян.

Міністерство оборони Румунії заявило, що "стало очевидним, що спектр ризиків і загроз національній безпеці... має бути розширено завдяки новим типам засобів нападу, що використовуються". Після схвалення парламентом закон буде передано президенту. Крайні праві депутати проголосували проти закону заявивши, що він не потрібен, і що "мир" неминучий.

Раніше цього місяця Румунія і Молдова викликали послів Росії після того, як на їхній території було виявлено нові фрагменти безпілотників. За даними молдавської влади, два безпілотники впали в поля, а фрагменти безпілотника пізніше були виявлені в третьому місці.

"Ці незаконні та безвідповідальні атаки мають припинитися, і Румунія залишає за собою право вжити необхідних заходів", — заявило румунське МЗС.

З початку повномасштабної війни в Україні Молдова вислала десятки дипломатів і співробітників російського посольства, часто звинувачуючи Москву у втручанні.

Нагадаємо, що через атаку "Шахедів" у Київській області спалахнуло підприємство. На місці події працювали 81 рятувальник і 24 одиниці техніки.

Також повідомлялося, що ЗСУ усунули одну з головних переваг ЗС РФ на полі бою.