Румыния будет сбивать российские дроны: одобрили закон и расширили список угроз

По данным Минобороны Румынии, список рисков и угроз расширили за счет новых типов используемых средств нападения. Теперь беспилотники, находящиеся в воздушном пространстве Румынии без разрешения, могут быть уничтожены, нейтрализованы или взяты под контроль.

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В среду верхняя палата парламента Румынии приняла закон, который позволяет стране сбивать беспилотники, нарушающие ее воздушное пространство. Об этом сообщает Kyiv Post.

На территорию Румынии, входящую в НАТО, неоднократно падали обломки беспилотников, особенно на фоне усиления атак России на украинские порты.

"Беспилотные летательные аппараты, незаконно пересекающие государственную границу Румынии и летающие в национальном воздушном пространстве без разрешения, могут быть уничтожены, нейтрализованы или взяты под контроль", — согласно новому закону, который ранее был одобрен нижней палатой.

"Мы укрепляем оборону Румынии!" — написал в Facebook временный председатель Сената Мирча Абрудян.

Министерство обороны Румынии заявило, что "стало очевидным, что спектр рисков и угроз национальной безопасности… должен быть расширен за счет новых типов используемых средств нападения". После одобрения парламентом закон будет передан президенту. Крайне правые депутаты проголосовали против закона заявив, что он не нужен, и что "мир" неизбежен.

Ранее в этом месяце Румыния и Молдова вызвали послов России после того, как на их территории были обнаружены новые фрагменты беспилотников. По данным молдавских властей, два беспилотника упали в поля, а фрагменты беспилотника позже были обнаружены в третьем месте.

"Эти незаконные и безответственные атаки должны прекратиться, и Румыния оставляет за собой право принять необходимые меры", — заявил румынский МИД.

С начала полномасштабной войны в Украине Молдова выслала десятки дипломатов и сотрудников российского посольства, часто обвиняя Москву во вмешательстве.

Напомним, что из-за атаки "Шахедов" в Киевской области вспыхнуло предприятие. На месте происшествия работали 81 спасатель и 24 единицы техники.

Также сообщалось, что ВСУ устранили одно из главных преимуществ ВС РФ на поле боя.