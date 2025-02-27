Силы обороны Украины устранили одно из главных преимуществ ВС РФ на поле боя, — Forbes

Украинские радиоглушители стали настолько эффективными и многочисленными, что ими "насыщена линия фронта" и планирующие российские бомбы не могут связываться с группой своих спутников, из-за чего постоянно сбиваются с курса и падают где-то в полях.

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Управляемые планирующие бомбы КАБ были "чудо-оружием" для россиян, а у украинцев "практически не было контрмер". Постепенно ситуация изменилась, и теперь очевидно, что "золотая эра" этих боеприпасов прошла, поскольку украинцы научились им противодействовать. Об этом говорится в материале Forbes.

До недавнего времени ВС РФ умело пользовались следующей тактикой — сначала планирующие бомбы сыпались на украинскую оборону, а когда пыль рассеивалась, российская пехота атаковала выживших украинцев. Тактика "сначала бомба, следующий штурм" помогла россиянам захватить город-крепость Авдеевку на востоке Украины, а затем продвинуться вплотную к городу Покровск.

Постепенно, незаметно для многих ситуация изменилась. Украинские радиоглушители стали настолько эффективными и многочисленными, что ими "насыщена линия фронта" и планирующие бомбы не могут связываться с группой спутников ГЛОНАСС, которые проигрывают американским спутникам. Без устойчивого соединения для коррекции курса планирующие бомбы, как правило, сбиваются с места и взрываются где-то в полях.

"Все важные цели гарантированно будут покрыты [электронной борьбой]. Может потребоваться восемь или даже 16 планирующих бомб, чтобы надежно поразить одну цель", — цитирует издание российский телеграм-канал Fighterbomber.

И хотя планирующие бомбы недорогие для высокоточных боеприпасов — каждая стоит около 25 000 долларов, — реактивные самолеты, которые их запускают, стоят дороже, а значит теперь, чтобы поразить одну цель, нужны несколько самолетов, которыми РФ не может рисковать.

Как пишет издание, интенсивное украинское глушение также привело к остановке многих российских беспилотников, что заставило отчаянных российских операторов перейти на более дорогие волоконно-оптические беспилотники, которые отправляют и принимают сигналы через длинные тонкие кабели, а не через радио.

Конечно, россияне тоже глушат, но российское глушение не имеет такого влияния, как украинское. Многие российские "глушилки" сделаны плохо и неэффективны.

Не менее важно, что лучшие украинские боеприпасы — американские планирующие бомбы Joint Direct Attack Munition и французские глид-бомбы Hammer — включают GPS-наведение, но также имеют резервные инерциальные навигационные системы, или INS, которые являются полностью автономными и, следовательно, непроницаемыми для препятствий.

"Наполняя эфир радиошумом, который беспокоит их меньше, чем россиян, украинцы, возможно, стерли одно из главных преимуществ России на поле боя. Российским командирам пора "признать эту реальность. Будущее за автономной INS", — пишет издание.

Напомним, что в Донецкой области россияне имели частичные успехи. Они смогли продвинуться в районе села Бурлацкое и в Андреевке. Аналитики утверждают, что ситуация здесь довольно напряженная, россияне не оставляют попыток захватить территорию возле Андреевки на этом направлении.