Сили оборони України усунули одну з головних переваг ЗС РФ на полі бою, — Forbes

Українські радіоглушники стали настільки ефективними і численними, що ними "насичена лінія фронту" і плануючі російські бомби не можуть зв’язуватися із групою своїх супутників, через що постійно збиваються з курсу і падають десь в полях.

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Керовані плануючі бомби КАБ були "диво-зброєю" для росіян, а в українців "практично не було контрзаходів". Поступово ситуація змінилася, і тепер очевидно, що "золота ера" цих боєприпасів минула, оскільки українці навчилися їм протидіяти. Про це йдеться в матеріалі Forbes.

Донедавна ЗС РФ вправно користувалися наступною тактикою — спочатку плануючі бомби сипалися на українську оборону, а коли пил розсіювався, російська піхота атакувала українців, які вижили. Тактика "спочатку бомба, наступний штурм" допомогла росіянам захопити місто-фортецю Авдіївку на сході України, а потім просунутися впритул до міста Покровськ.

Поступово, непомітно для багатьох ситуація змінилася. Українські радіоглушники стали настільки ефективними і численними, що ними "насичена лінія фронту" і плануючі бомби не можуть зв’язуватися із групою супутників ГЛОНАСС, які програють американським супутникам. Без сталого з’єднання для корекції курсу плануючі бомби, як правило, збиваються з місця і вибухають десь у полях.

"Усі важливі цілі гарантовано будуть вкриті [електронною боротьбою]. Може знадобитися вісім або навіть 16 плануючих бомб, щоб надійно вразити одну ціль", — цитує видання російський телеграм-канал Fighterbomber.

І хоча плануючі бомби недорогі для високоточних боєприпасів — кожна коштує близько 25 000 доларів, — реактивні літаки, які їх запускають, коштують дорожче, а отже тепер, щоб уразити одну ціль, потрібні кілька літаків, якими РФ не може ризикувати.

Як пише видання, інтенсивне українське глушіння також призвело до зупинки багатьох російських безпілотників, що змусило відчайдушних російських операторів перейти на більш дорогі волоконно-оптичні безпілотники , які надсилають і приймають сигнали через довгі тонкі кабелі, а не через радіо.

Звичайно, росіяни теж глушать, але російське глушіння не має такого впливу, як українське. Багато російських "глушилок" зроблені погано і неефективні.

Не менш важливо, що найкращі українські боєприпаси — американські плануючі бомби Joint Direct Attack Munition і французькі глід-бомби Hammer — включають GPS-наведення, але також мають резервні інерціальні навігаційні системи , або INS, які є повністю автономними і, отже, непроникними до перешкод.

"Наповнюючи ефір радіошумом, який турбує їх менше, ніж росіян, українці, можливо, стерли одну з головних переваг Росії на полі бою. Російським командирам пора "визнати цю реальність. Майбутнє за автономною INS", — пише видання.

Нагадаємо, що у Донецькій області росіяни мали часткові успіхи. Вони змогли просунутися у районі села Бурлацьке та в Андріївці. Аналітики стверджують, що ситуація тут є доволі напруженою, росіяни не полишають спроб захопити територію біля Андріївки на цьому напрямку.