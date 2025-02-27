Росіяни просунулися в Андріївці і мали успіхи біля ще одного села, — DeepState (мапа)

Росіяни за добу мали успіхи у Донецькій області. ЗС РФ поступово захоплюють територію довкола Андріївки, загалом на цьому напрямку вони мають достатньо техніки та піхоти для атак.

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У Донецькій області росіяни мали часткові успіхи: змогли просунутися у районі села Бурлацьке та в Андріївці. Аналітики стверджують, що ситуація тут є доволі напруженою, росіяни не полишають спроб захопити територію біля Андріївки на цьому напрямку, де також спрямовують свої сили із північної сторони, біля села Улакли. Про успіхи ворожої армії повідомили аналітики проєкту DeepState у своєму щоденному традиційному зведенні уночі 27 лютого.

Село Бурлацьке на Донеччині, біля якого ЗС РФ мали успіхи, розташоване неподалік від населеного пункту Новоочеретувате, про окупацію якого аналітики повідомляли у зведенні вчора, 26 лютого. Відповідні зміни ворожого просування у цьому напрямку можна побачити на інтерактивній онлайн-мапі проєкту DeepState.

Скріншот | ситуація біля Бурлацького

Водночас аналітики повідомили про просування російської армії в Андріївці. Перед цим 26 лютого у Telegram-каналі проєкту повідомляли про доволі складну ситуацію на цій ділянці фронту, зазначаючи, що "найгарячіше" тут на ділянці Андріївка-Костянтинопіль-Улакли.

"Найбільш гарячими ділянками в районі Курахового є Андріївка-Костянтинопіль-Улакли, а в районі Великої Новосілки — після окупації села Новоочеретувате Скудне та Бурлацьке", — йдеться в аналізі ситуації на фронті за 26 лютого.

Просування ворога в Андріївці також можна побачити на мапі проєкту.

Скріншот | ситуація в Андріївці

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли 26 лютого про ситуацію на згаданих ділянках фронту. Там писали, що за день українським військовим вдалося відбити 17 ворожих атак.

"На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 17 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке", — йдеться у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, вчора, 26 лютого, стало відомо про те, що росіяни зіткнулися з проблемами на Покровському напрямку, де ЗСУ вдалося перехопити ініціативу та сповільнити просування ворога.

Також нещодавно росіянам вдалося окупувати селище Новоочеретувате, що у Донецькій області. Також повідомлялося про деякі успіхи ЗС РФ у Харківській області. Про це Фокус дізнавався 26 лютого.