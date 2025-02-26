РФ зіштовхнулась з проблемами в районі Покровська: ініціативу перехопили ЗСУ, — DeepState

Російські окупанти були змушені знизити тиск, тож штурмів поменшало, а ворожа піхота "живе не довго". В районі Курахового та Великої Новосілки ситуація менш сприятлива для Сил оборони.

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ЗС РФ зменшили тиск і зазнають втрат на Покровському напрямку через проблеми з логістикою. Про це 26 лютого повідомили у DeepState.

Російські окупанти мають труднощі з проведенням ротацій, евакуацією своїх важкопоранених, підвезенням боєприпасів, медициною, харчами тощо. Ворог змушений використовувати для атак легку автомобільну техніку.

Стан російської логістики на Покровському напрямку Фото: DeepState

"Останнім часом кількість штурмових дій суттєво впала, а в просуванні ініціативу беруть підрозділи Сил оборони", — зазначили аналітики.

Вони уточнили, що йдеться про тактичні відновлення, які впливають на ситуацію на полі бою та залучення сил з боку РФ. Нині ворог накопичує сили або проводить штурми, щоб відновити втрачені позиції. Захисники ж цим користуються, продовжуючи покращувати власне положення.

У DeepState наголосили, що такий стан справ російської армії в районі Покровська — наслідок зусиль і "продуманих ходів" Сил оборони.

"Чи буде такою обстановка надалі й чи здійснить противник дії для покращення положення — покаже час. У ворога є піхота для здійснення штурмів по декілька осіб. Живуть вони не довго, завдяки ураженням дронами з боку підрозділів СОУ, але тиск з боку противника не припиняється", — додали аналітики.

Водночас вони проінформували, що подібних проблем у Росії немає у південній частині Донбасу — районі Курахового та Великої Новосілки. Там окупанти теж продовжують накопичення, але мають достатньо техніки й живої сили, щоб тиснути й просуватись.

"Найбільш гарячими ділянками в районі Курахового є Андріївка-Костянтинопіль-Улакли, а в районі Великої Новосілки — після окупації села Новоочеретувате Скудне та Бурлацьке", — уточнили у пості.

Відтинок Курахового на карті бойових дій Фото: DeepState Відтинок Великої Новосілки на карті бойових дій Фото: DeepState

Нагадаємо, ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп спрогнозував, на скільки місяців війни ще вистачить живої сили й техніки РФ.

В ISW підрахували, що задля повного захоплення України ЗС РФ довелося б воювати щонайменше до 2108 року.