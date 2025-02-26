РФ столкнулась с проблемами в районе Покровска: инициативу перехватили ВСУ, — DeepState

Российские оккупанты были вынуждены снизить давление, поэтому штурмов стало меньше, а вражеская пехота "живет не долго". В районе Курахово и Большой Новоселки ситуация менее благоприятная для Сил обороны.

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ВС РФ уменьшили давление и несут потери на Покровском направлении из-за проблем с логистикой. Об этом 26 февраля сообщили в DeepState.

Российские оккупанты испытывают трудности с проведением ротаций, эвакуацией своих тяжелораненых, подвозом боеприпасов, медициной, продовольствием и тому подобное. Враг вынужден использовать для атак легкую автомобильную технику.

Состояние российской логистики на Покровском направлении Фото: DeepState

"В последнее время количество штурмовых действий существенно упало, а в продвижении инициативу берут подразделения Сил обороны", — отметили аналитики.

Они уточнили, что речь идет о тактических восстановлениях, которые влияют на ситуацию на поле боя и привлечение сил со стороны РФ. Сейчас враг накапливает силы или проводит штурмы, чтобы восстановить утраченные позиции. Защитники же этим пользуются, продолжая улучшать собственное положение.

В DeepState отметили, что такое положение дел российской армии в районе Покровска — следствие усилий и "продуманных ходов" Сил обороны.

"Будет ли такой обстановка в дальнейшем и предпримет ли противник действия для улучшения положения — покажет время. У врага есть пехота для осуществления штурмов по несколько человек. Живут они не долго, благодаря поражениям дронами со стороны подразделений СОУ, но давление со стороны противника не прекращается", — добавили аналитики.

В то же время они проинформировали, что подобных проблем у России нет в южной части Донбасса — районе Курахово и Великой Новоселки. Там оккупанты тоже продолжают накопление, но имеют достаточно техники и живой силы, чтобы давить и продвигаться.

"Наиболее горячими участками в районе Курахово является Андреевка-Константинополь-Улаклы, а в районе Великой Новоселки — после оккупации села Новоочеретоватое Скудное и Бурлацкое", — уточнили в посте.

Отрезок Курахово на карте боевых действий Фото: DeepState Отрезок Великой Новоселки на карте боевых действий Фото: DeepState

Напомним, израильский военный обозреватель Давид Шарп спрогнозировал, на сколько месяцев войны еще хватит живой силы и техники РФ.

В ISW подсчитали, что для полного захвата Украины ВС РФ пришлось бы воевать как минимум до 2108 года.