"Держат проблемы при себе": на сколько еще месяцев хватит ресурсов ВС РФ, — обозреватель

Несмотря на показную неумолимость, у России есть две проблемы — с техникой и живой силой. Если одну из них может решить "проблематичное" объявление мобилизации, то со второй ситуация несколько сложнее.

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На Россию давят введенные против нее Западом санкции, но Кремль все еще может зарабатывать на ведение войны. Однако некоторые вражеские ресурсы, необходимые для боевых действий, — все же не бесконечны. Об этом в комментарии "24 Каналу" заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп.

Первая проблема — техника

Спутниковые снимки показывают, что запасы советской техники в РФ уже исчерпываются. Эксперт спрогнозировал, что страна-агрессорка столкнется с серьезной нехваткой некоторых образцов уже через 8-10 месяцев, возможно, до полутора лет.

"Потому что производство не успевает, к ремонтам все меньше техники пригодны и т.д.", — пояснил Шарп.

Вторая проблема — люди

Также в России уже ощущается нехватка военнослужащих, поэтому страна-агрессор прилагает усилия для привлечения в армию новых людей.

"Они поднимают авансы, поднимают выплаты", — отметил обозреватель.

По его словам, несмотря на то, что РФ теоретически имеет резервы для принудительной мобилизации. Однако это решение оттягивают, потому что осознают, что она будет "проблематичной" для Кремля.

"Они стараются держать свои проблемы при себе, чтобы о них меньше говорили. Демонстрируют некую неумолимость и сплоченность. На самом деле все у них не так просто", — подчеркнул Шарп.

По его оценке, сейчас российских резервов в живой силе хватает еще на 6-12 месяцев. Однако у Москвы остается вариант объявления мобилизации, который обеспечит пополнение оккупационных рядов.

Напомним, в ВСУ заявили о том, что из села Котлино на Покровском направлении выбили российских оккупантов. Захват этого населенного пункта позволил бы врагу выйти на трассу к Днепру.

В Defense Express сообщили, что 24 февраля после длительного перерыва РФ подняла в небо истребители МиГ-31К — носители ракет "Кинжал". Это опровергло теорию о критической нехватке двигателей Д-30Ф6.