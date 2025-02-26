"Тримають проблеми при собі": на скільки ще місяців вистачить ресурсів ЗС РФ, — оглядач

Попри показну невблаганність у Росії є дві проблеми — з технікою і живою силою. Якщо одну з них може вирішити "проблематичне" оголошення мобілізації, то з іншою ситуація дещо складніша.

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На Росію тиснуть запроваджені проти неї Заходом санкції, але Кремль все ще може заробляти на ведення війни. Проте деякі ворожі ресурси, необхідні для бойових дій, — все ж не нескінченні. Про це у коментарі "24 Каналу" заявив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

Перша проблема — техніка

Супутникові знімки показують, що запаси радянської техніки у РФ вже вичерпуються. Експерт спрогнозував, що країна-агресорка зіштовхнеться з серйозним браком деяких зразків вже за 8-10 місяців, можливо, до півтора року.

"Тому що виробництво не встигає, до ремонтів все менше техніки придатні тощо", — пояснив Шарп.

Друга проблема — люди

Також у Росії вже відчувається брак військовослужбовців, тому країна-агресорка докладає зусиль задля приваблення до війська нових людей.

"Вони підіймають аванси, підіймають виплати", — зазначив оглядач.

З його слів, попри те, що РФ теоретично має резерви для примусової мобілізації. Однак це рішення відтягують, бо усвідомлюють, що вона буде "проблематичним" для Кремля.

"Вони намагаються тримати свої проблеми при собі, щоб про них менше говорили. Демонструють таку собі невблаганність та згуртованість. Насправді все в них не так просто", — підкреслив Шарп.

За його оцінкою, нині російських резервів у живій силі вистачає ще на 6-12 місяців. Проте у Москви залишається варіант оголошення мобілізації, який забезпечить поповнення окупаційних лав.

Нагадаємо, у ЗСУ заявили про те, що з села Котлине на Покровському напрямку вибили російських окупантів. Захоплення цього населеного пункту дозволило б ворогу вийти на трасу до Дніпра.

У Defense Express повідомили, що 24 лютого після тривалої перерви РФ підняла в небо винищувачі МіГ-31К — носії ракет "Кинджал". Це спростувало теорію про критичний брак двигунів Д-30Ф6.