Три види: у Зеленського розповіли, які санкції найбільше б'ють по Росії (відео)

Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що усі санкції — важливі. Однак деякі з них особливо болісні для країни-агресорки, зокрема арешти закордонних рахунків її олігархів.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, які санкції проти РФ є найефективнішими. Про це відомо з його коментаря в ефірі телеканалу FREEDOM 24 лютого.

Про санкції проти РФ — з 21:13

Зі слів політика, серед вже запроваджених санкцій по РФ найбільше б’ють такі:

обмеження присутності Росії на сировинних ринках;

перекриття можливостей користуватися глобальною банківською системою (SWIFT), що істотно ускладнює фінансові операції;

персональні санкції, зокрема арешти майна і банківських рахунків російських олігархів.

Також Подоляк наголосив на ефективності вторинних санкцій, які позбавляють країну-агресорку шляхів для обходу санкцій проти неї через треті країни.

"Все інше — також важливе, адже зрозуміло, що воно так чи інакше відсікає Росію від можливості купувати ті чи інші товари, які можуть бути подвійного або прямого військового призначення, можуть використовуватись в обчислювальній техніці, дуже важливій тощо. Усі санкції, звичайно, важливі", — зауважив радник.

Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко у коментарі Фокусу повідомив, що 16-й пакет європейських санкцій проти РФ не є якісно новим етапом тиску на країну-агресорку. Водночас він звернув увагу на те, що США поки не роблять жодних кроків щодо санкцій — і не скасовують їх, і не запроваджують нові.

Південна Корея вже почала скасування санкцій проти РФ, повідомивши про відновлення постачання медичного обладнання з 28 лютого.