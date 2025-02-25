Три види: у Зеленського розповіли, які санкції найбільше б'ють по Росії (відео)
Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що усі санкції — важливі. Однак деякі з них особливо болісні для країни-агресорки, зокрема арешти закордонних рахунків її олігархів.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, які санкції проти РФ є найефективнішими. Про це відомо з його коментаря в ефірі телеканалу FREEDOM 24 лютого.
Зі слів політика, серед вже запроваджених санкцій по РФ найбільше б’ють такі:
- обмеження присутності Росії на сировинних ринках;
- перекриття можливостей користуватися глобальною банківською системою (SWIFT), що істотно ускладнює фінансові операції;
- персональні санкції, зокрема арешти майна і банківських рахунків російських олігархів.
Також Подоляк наголосив на ефективності вторинних санкцій, які позбавляють країну-агресорку шляхів для обходу санкцій проти неї через треті країни.
"Все інше — також важливе, адже зрозуміло, що воно так чи інакше відсікає Росію від можливості купувати ті чи інші товари, які можуть бути подвійного або прямого військового призначення, можуть використовуватись в обчислювальній техніці, дуже важливій тощо. Усі санкції, звичайно, важливі", — зауважив радник.
Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко у коментарі Фокусу повідомив, що 16-й пакет європейських санкцій проти РФ не є якісно новим етапом тиску на країну-агресорку. Водночас він звернув увагу на те, що США поки не роблять жодних кроків щодо санкцій — і не скасовують їх, і не запроваджують нові.
Південна Корея вже почала скасування санкцій проти РФ, повідомивши про відновлення постачання медичного обладнання з 28 лютого.