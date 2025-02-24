Санкції проти Росії почали пом'якшувати: на які поступки пішла Південна Корея

Південна Корея почне поставляти в Росію медобладнання, але заборонить його застосування у військових цілях. Країни Євросоюзу поки що не послаблюють обмеження і вимагають від Москви показати реальне прагнення до миру.

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Деякі країни почали скасовувати санкції проти Росії: Південна Корея з 28 лютого відновить постачання медичного обладнання. Про це повідомило Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики країни.

Чиновники вирішили врахувати труднощі, з якими зіткнулися компанії-експортери. Зараз їм дозволили просто повідомити міністерство про вивезення продукції в Россі, такий захід знизить адміністративне навантаження на компанії, ідеться в пресрелізі.

До Росії надходитиме медичне обладнання з гуманітарними цілями. Імовірність використання товарів на війні в Україні — відносно невелика. Наприклад, дозволено до ввезення діагностичні рентгенівські апарати та обладнання для радіаційної візуалізації.

На російських експортерів очікують жорсткі заходи, якщо вони порушать умови договорів і використовуватимуть південнокорейське обладнання у військових цілях. Які саме заходи збираються задіяти, не уточнюється.

Сеул запровадив санкції проти 11 фізичних осіб і 15 організацій із РФ, які підозрювали у військовому співробітництві з Північною Кореєю, ще в грудні 2024 року.

Країни Євросоюзу тим часом не збираються скасовувати антиросійські санкції. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 24 лютого повідомила, що спершу потрібно побачити конкретні кроки Москви, які демонструють реальне прагнення до миру.

Міністри закордонних справ Євросоюзу 24 лютого схвалили 16-й пакет санкцій проти Росії, заходи присвячені третій річниці початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Під санкціями опинилися 48 фізичних і 35 юридичних осіб, а також 74 танкери російського флоту, що перевозять нафту.

Нагадаємо, Велика Британія 24 лютого оголосила про введення найбільшого пакета санкцій проти Росії після початку вторгнення в Україну. Британія збирається також посилити військову підтримку України.

Видання The Guardian з'ясувало, що Європа витратила більше грошей на закупівлю нафти і газу і РФ, ніж на допомогу Україні. Нафтогазовий сектор наповнює до половини російського бюджету.