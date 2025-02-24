Санкции против России начали смягчать: на какие уступки пошла Южная Корея

Южная Корея начнет поставлять в Россию медоборудование, но запретит его применение в военных целях. Страны Евросоюза пока не ослабляют ограничения и требуют от Москвы показать реальное стремление к миру.

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Некоторые страны начали отменять санкции против России: Южная Корея с 28 февраля возобновит поставки медицинского оборудования. Об этом сообщило Министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

Чиновники решили учесть трудности, с которыми столкнулись компании-экспортеры. Сейчас им разрешили просто уведомить министерство о вывозе продукции в Росси., такая мера снизит административную нагрузку на компании, говорится в пресс-релизе.

В Россию будет поступать медицинское оборудование с гуманитарными целями. Вероятность использования товаров на войне в Украине — относительно небольшая. К примеру, разрешены к ввозу диагностические рентгеновские аппараты и оборудование для радиационной визуализации.

Российских экспортеров ожидают жесткие меры, если они нарушат условия договоров и будут использовать южнокорейское оборудование в военных целях. Какие именно меры собираются задействовать, не уточняется.

Сеул ввел санкции против 11 физических лиц и 15 организаций из РФ, которые подозревали в военном сотрудничестве с Северной Кореей, еще в декабре 2024 года.

Станы Евросоюза тем временем не собираются отменять антироссийские санкции. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 февраля сообщила, что сначала нужно увидеть конкретные шаги Москвы, показывающие реальное стремление к миру.

Министры иностранных дел Евросоюза 24 февраля одобрили 16-й пакет санкций против России, меры посвящены третьей годовщине начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Под санкциями оказались 48 физических и 35 юридических лиц, а также 74 танкера российского флота, перевозящих нефть.

Напомним, Великобритания 24 февраля объявила о введении самого большого пакета санкций против России после начала вторжения в Украину. Британия собирается также усилить военную поддержку Украины.

Издание The Guardian выяснило, что Европа потратила больше денег на закупку нефти и газа и РФ, чем на помощь Украине. Нефтегазовый сектор наполняет до половины российского бюджета.