ЕС заплатил России за газ и нефть больше, чем выделил помощи Украине, — The Guardian

В отчете Crea говорится, что за 2024 год ЕС импортировали российской нефти и газа на сумму 21,9 млрд евро. Финансовая помощь Украине за это время, по данным IfW Kiel, составила 18,7 млрд евро.

Related video

Несмотря на санкции против РФ, страны Европейского Союза тратят больше средств на закупку российской нефти и газа, чем на помощь Украине. Об этом свидетельствуют данные отчета, посвященного третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, пишет The Guardian.

По оценкам Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea), страны ЕС за третий год полномасштабной войны купили российской нефти и газа на сумму 21,9 млрд евро.

Трекер Кильского института мировой экономики (IfW Kiel) приводит данные, по которым в 2024 году ЕС предоставил Украине финансовой помощи на 18,7 млрд евро, что на одну шестую меньше, чем выплаченные РФ деньги за энергоносители.

"Покупка российского ископаемого топлива, несомненно, похожа на отправку финансовой помощи Кремлю и содействие его вторжению. Это практика, которую нужно немедленно прекратить, чтобы обеспечить не только будущее Украины, но и энергетическую безопасность Европы", — сказал аналитик Crea и соавтор отчета Вайбхав Рагунандан.

Отмечается, что за 2024 календарный год ЕС заплатил за импорт ископаемого топлива из РФ на 39% больше, чем выделил Украине финансовой помощи (цифра помощи не включает военные и гуманитарные взносы).

Экономист IfW Kiel Кристоф Требеш, который не участвовал в анализе, отметил, что в среднем европейские союзники тратят на поддержку Украины менее 0,1% ВВП в год.

"Многие страны были более щедрыми в прошлых конфликтах. Германия, например, мобилизовала гораздо больше помощи для освобождения Кувейта в 1990/91 годах, чем для Украины за аналогичный период времени", — отметил он.

Как Кремль обходит санкции против РФ

Кроме того, согласно отчету, РФ за 2024 год заработала 242 млрд евро в целом от мирового экспорта ископаемого топлива. До половины налоговых поступлений в бюджет РФ обеспечивает нефтегазовый сектор, поэтому россияне пытаются обойти санкции с помощью "теневого флота" — старых и незастрахованных танкеров, объясняют исследователи Crea. По их словам, доходы Кремля от ископаемого топлива можно урезать на 20% с помощью:

усиление уже существующих санкций против РФ;

закрытие "лазеек", через которые страны Европы покупают российскую нефть, переработанную в других странах;

ограничение транспортировки газа по трубопроводу "Турецкий поток".

Турецкий поток соединяет Анапский район России с Турцией Фото: Газпром

Послы ЕС 19 февраля согласовали новые ограничения против теневого флота РФ в рамках 16-го раунда санкций. Авторы отчета Crea призывают также перекрывать пути экспорта из РФ сжиженного природного газа (СПГ), который вырос после сокращения транспортировки по трубопроводам. По словам газового аналитика компании Rystad Energy Яна-Эрика Фенриха, использование СПГ в ЕС и Великобритании с 81,3 млн тонн в 2019 году после начала полномасштабной войны в 2022 году подскочило до 119 млн тонн.

"В прошлом году Россия заняла место второго экспортера СПГ в Европу", — сказал аналитик.

Напомним, 23 февраля журналисты The Washington Post писали, что "Газпром" мог поставить на колени целые страны, но отказ Европы от закупки российского газа изменил ситуацию.

19 февраля издание The Moscow Times писало, что в рамках переговоров Россия предложила США доступ к природным ресурсам и создание совместного проекта в Арктике.