Берите нефть и Арктику: Россия предложила США доступ к своим природным ресурсам, — СМИ

По словам руководителя РФПИ, ранее нефтяные компании США вели "очень успешный бизнес" в России. Из-за санкций они потеряли около 300 млрд долларов.

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Россияне предлагают американской стороне доступ к своим природным ресурсам. Об этом пишет The Moscow Times.

Кремль предложил команде президента США Дональда Трампа сделку, касающуюся российских природных ресурсов.

По словам руководителя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, РФ заинтересована в совместных проектах с американцами в Арктике.

Дмитриев рассказал, что ранее нефтяные компании США вели "очень успешный бизнес" в России, а из-за санкций потеряли около 300 млрд долларов.

"Мы верим, что в какой-то момент они вернутся, потому что почему бы они стали отказываться от возможности доступа к российским природным ресурсам, которую давала им Россия?" — отметил руководитель РФПИ.

До начала полномасштабной войны в Украине Exxon Mobil была единственной крупной американской компанией, занимавшейся добычей нефти в России. Она владела 30% в проекте "Сахалин-1", но после введения санкций заявила о выходе. Продать свою долю так и не удалось — россияне дважды продлевали сроки, последний раз до конца 2026 года.

После начала большой войны РФ против Украины с российского рынка также вышли американские нефтесервисные компании — Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes.

Как раз накануне россияне и американцы впервые за много лет провели встречу на официальном уровне в Эр-Рияде. По словам помощника Путина Ушакова, переговоры прошли "неплохо", а РФ и США договорились учитывать интересы друг друга.

Напомним, почему Владимир Зеленский не подписал соглашение об украинских редкоземельных металлах с США.

Также Фокус писал о трехэтапном мирном плане от США и России.