Берiть нафту i Арктику: Росія запропонувала США доступ до своїх природних ресурсів, — ЗМІ

За словами керівника РФПІ, раніше нафтові компанії США вели "дуже успішний бізнес" у Росії. Через санкції вони втратили близько 300 млрд доларів.

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Росіяни пропонують американській стороні доступ до своїх природних ресурсів. Про це пише The Moscow Times.

Кремль запропонував команді президента США Дональда Трампа угоду, що стосується російських природних ресурсів.

За словами керівника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, РФ зацікавлена у спільних проєктах з американцями в Арктиці.

Дмитрієв розповів, що раніше нафтові компанії США вели "дуже успішний бізнес" у Росії, а через санкції втратили близько 300 млрд доларів.

"Ми віримо, що в якийсь момент вони повернуться, тому що чому б вони стали відмовлятися від можливості доступу до російських природних ресурсів, яку давала їм Росія?" – зазначив керівник РФПІ.

До початку повномасштабної війни в Україні Exxon Mobil була єдиною великою американською компанією, що займалася видобутком нафти в Росії. Вона володіла 30% у проєкті "Сахалін-1", але після запровадження санкцій заявила про вихід. Продати свою частку так і не вдалося – росіяни двічі продовжували терміни, останній раз до кінця 2026 року.

Після початку великої війни РФ проти України з російського ринку також вийшли американські нафтосервісні компанії – Halliburton, Schlumberger і Baker Hughes.

Якраз напередодні росіяни та американці вперше за багато років провели зустріч на офіційному рівні в Ер-Ріяді. За словами помічника Путіна Ушакова, перемовини пройшли "непогано", а РФ і США домовилися враховувати інтереси одне одного.

Нагадаємо, чому Володимир Зеленський не підписав угоду про українські рідкісноземельні метали із США.

Також Фокус писав про триетапний мирний план від США та Росії.