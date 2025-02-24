ЄС заплатив Росії за газ і нафту більше, ніж виділив допомоги Україні, — The Guardian

У звіті Crea йдеться, що за 2024 рік ЄС імпортували російської нафти та газу на суму 21,9 млрд євро. Фінансова допомога Україні за цей час, за даними IfW Kiel, склала 18,7 млрд євро.

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Попри санкції проти РФ, країни Європейського Союзу витрачають більше коштів на закупівлю російської нафти та газу, ніж на допомогу Україні. Про це свідчать дані звіту, присвяченого третій річниці повномасштабного вторгнення РФ до України, пише The Guardian.

За оцінками Центру досліджень енергетики та чистого повітря (Crea), країни ЄС за третій рік повномасштабної війни купили російської нафти та газу на суму 21,9 млрд євро.

Трекер Кільського інституту світової економіки (IfW Kiel) наводить дані, за якими у 2024 році ЄС надав Україні фінансової допомоги на 18,7 млрд євро, що на одну шосту менше, ніж виплачені РФ гроші за енергоносії.

"Купівля російського викопного палива, безсумнівно, схожа на надсилання фінансової допомоги Кремлю та сприяння його вторгненню. Це практика, яку потрібно негайно припинити, щоб забезпечити не лише майбутнє України, а й енергетичну безпеку Європи", — сказав аналітик Crea та співавтор звіту Вайбхав Рагунандан.

Зазначається, що за 2024 календарний рік ЄС заплатив за імпорт викопного палива з РФ на 39% більше, ніж виділив Україні фінансової допомоги (цифра допомоги не включає військові та гуманітарні внески).

Економіст IfW Kiel Крістоф Требеш, який не брав участі в аналізі, зауважив, що в середньому європейські союзники витрачають на підтримку України менше за 0,1% ВВП на рік.

"Багато країн були більш щедрими в минулих конфліктах. Німеччина, наприклад, мобілізувала набагато більше допомоги для звільнення Кувейту в 1990/91 роках, ніж для України за аналогічний період часу", — зазначив він.

Як Кремль обходить санкції проти РФ

Крім того, згідно зі звітом, РФ за 2024 рік заробила 242 млрд євро загалом від світового експорту викопного палива. До половини податкових надходжень до бюджету РФ забезпечує нафтогазовий сектор, тож росіяни намагаються обійти санкції за допомогою "тіньового флоту" — старих і незастрахованих танкерів, пояснюють дослідники Crea. За їхніми словами, доходи Кремля від викопного палива можна урізати на 20% за допомогою:

посилення тих санкцій проти РФ, що вже існують;

закриття "лазівок", через які країни Європи купують російську нафту, перероблену в інших країнах;

обмеження транспортування газу через трубопровід "Турецький потік".

Турецький потік сполучає Анапський район Росії з Туреччиною Фото: Газпром

Посли ЄС 19 лютого узгодили нові обмеження проти тіньового флоту РФ в межах 16-го раунду санкцій. Автори звіту Crea закликають також перекривати шляхи експорту з РФ скрапленого природного газу (СПГ), який зріс після скорочення транспортування по трубопроводах. За словами газового аналітика компанії Rystad Energy Яна-Еріка Фенріха, використання СПГ у ЄС і Великобританії з 81,3 млн тонн у 2019 після початку повномасштабної війни у 2022 році підскочило до 119 млн тонн.

"Минулого року Росія зайняла місце другого експортера СПГ до Європи", — сказав аналітик.

Нагадаємо, 23 лютого журналісти The Washington Post писали, що "Газпром" міг поставити на коліна цілі країни, але відмова Європи від закупівлі російського газу змінила ситуацію.

19 лютого видання The Moscow Times писало, що в межах переговорів Росія запропонувала США доступ до природних ресурсів і створення спільного проєкту в Арктиці.