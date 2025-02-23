"Газпром" міг поставити на коліна цілі країни: поки Європа не відмовилася закуповувати газ РФ, — WP

За словами журналістів, величезна газова мережа виявилася ахіллесовою п'ятою. На європейські ринки припадало до трьох чвертей прибутку 2022 року, після їхньої втрати геополітичний і фінансовий гігант був змушений задовольнявся скромною роллю постачальника внутрішньоросійських комунальних послуг.

Related video

З гігантським прибутком і можливостями впливу всередині РФ і за її межами російський гігант "Газпром" колись вважався "другим бюджетом" Росії. Корпорація з легкістю впоралася з фінансовою кризою 2008 року, девальвацією рубля 2014-го і викликами, пов'язаними з коронавірусною пандемією. Про це пише The Washington Post.

Тепер же російська економіка тріщить по швах під санкціями й витратами на трирічну війну в Україні — а "Газпром" виявився однією з жертв повномасштабного вторгнення.

На відміну від інших російських компаній, які демонстрували видатну стійкість і знаходили обхідні шляхи випускати критично важливі товари за посередництва третіх сторін і складних платіжних механізмів, у "Газпрому" такої гнучкості немає. Його величезна газова мережа виявилася ахіллесовою п'ятою.

Втрата європейських ринків, на які припадало до трьох чвертей газового прибутку 2022 року, змусила Gazprom Group перебудовуватися: геополітичному і фінансовому важковаговику довелося задовольнятися скромною роллю постачальника внутрішньоросійських комунальних послуг.

Важливо

Велика кібератака на "Газпром": водії в РФ не можуть заправити автомобілі, — джерела Фокусу

Найприбутковіша російська компанія до 2022 року втратила 7 млрд доларів у 2023-му — через втрату частки європейського ринку це була перша втрата за чверть століття.

На початку 2024-го "Газпром" демонстрував прибуток, але в третьому кварталі року знову були збитки. За оцінками аналітиків, тенденція продовжиться, якщо не буде знайдено нових клієнтів за кордоном. Більшу частину газу зараз продають на внутрішньоросійському ринку за зниженою ціною.

Нагадаємо, що, за даними Reuters, після ударів РФ Україна втратила 40% видобутку газу.

Також повідомлялося, що нардеп Олексій Гончаренко заявив, що нові вимоги США включають доступ до всієї важливої інфраструктури, газотранспортної системи та всіх АЕС.