Велика кібератака на "Газпром": водії в РФ не можуть заправити автомобілі, — джерела Фокусу

Онлайн-сервіси "Газпрому" зазнали потужного кіберудару, водії не можуть оплатити замовлене паливо. Монополіст не знає, коли усунуть "технічний збій", розповіли джерела Фокусу у спецслужбах.

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Кібергрупа Головного управління розвідки Міноборони України здійснила DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру російських компаній "Газпром" і "Газпромнефть". Про це Фокусу повідомили джерела у спецслужбах.

Атаку фахівці присвятили до Дня пам'яті героїв Крут. Кіберудару зазнали онлайн-сервіси підприємств, що забезпечують діяльність окупаційної армії РФ.

З 28 січня клієнти компаній не могли зайти в особисті кабінети, скористатися послугами онлайн-сервісів, оплатити замовлене паливо за допомогою паливних карток, списати або накопичити бонуси на рахунок та інше.

Представники "Газпрому" у відповідь на скарги клієнтів повідомляли про "тимчасовий технічний збій", але не уточнили чому він стався. Невідомо, коли робота онлайн-сервісів відновиться.

"Проблеми російських водіїв сьогодні — це привіт від наших побратимів з 1918 року, героїв бою під Крутами. Понад 100 років тому вони протистояли злочинним російським бандам наркомана Муравйова. Сьогодні ми продовжуємо справу захисників Києва як на фронті, так і в кіберпросторі", — пояснили в ГУР МО.

Нагадаємо, Росія продовжує постачати Євросоюзу газ, обсяги продажів перевищили показники до 1 січня, коли Україна ввела заборону на його транзит.

Фокус писав про вдалу атаку дронами на російський Бєлгород. Вибух пошкодив будівлю "Газпрому". Місцева влада говорила, що БПЛА врізався в "адмінбудівлю ресурсопостачального підприємства".