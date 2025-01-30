Большая кибератака на "Газпром": водители в РФ не могут заправить автомобили, — источники Фокуса

Онлайн-сервисы "Газпрома" подверглись мощному киберудару, водители не могут оплатить заказанное топливо. Монополист не знает, когда устранят "технический сбой", рассказали источники Фокуса в спецслужбах.

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Кибергруппа Главного управления разведки Минобороны Украины осуществила DDOS-атаку на цифровую инфраструктуру российских компаний "Газпром" и "Газпромнефть". Об этом Фокусу сообщили источники в спецслужбах.

Атаку специалисты посвятили ко Дню памяти героев Крут. Киберудару подверглись онлайн-сервисы предприятий, обеспечивающих деятельность оккупационной армии РФ.

С 28 января клиенты компаний не могли зайти в личные кабинеты, воспользоваться услугами онлайн-сервисов, оплатить заказанное топливо с помощью топливных карт, списать или накопить бонусы на счет и прочее.

Представители "Газпрома" в ответ на жалобы клиентов сообщали о "временном техническом сбое", но не уточнили почему он случился. Неизвестно, когда работа онлайн-сервисов возобновится.

"Проблемы российских водителей сегодня — это привет от наших собратьев с 1918 года, героев боя под Крутами. Более 100 лет назад они противостояли преступным российским бандам наркомана Муравьева. Сегодня мы продолжаем дело защитников Киева как на фронте, так и в киберпространстве", — объяснили в ГУР МО.

Напомним, Россия продолжает поставлять Евросоюзу газ, объемы продаж превысили показатели до 1 января, когда Украина ввела запрет на его транзит.

Фокус писал об удачной атаке дронами на российский Белгород. Взрыв повредил здание "Газпрома". Местные власти говорили, что БПЛА врезался в "админздание ресурсоснабжающего предприятия".