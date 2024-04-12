БПЛА попал в админздание в Белгороде: власти сообщают о пострадавших (видео)

Министерство обороны, комментируя "успешную" работу сил ПВО, обвинило Украину в применении дронов. По данным губернатора региона, в результате атаки БПЛА двое мужчин получили различные ранения.

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В Белгороде беспилотник влетел в здание. Об этом сообщили в Telegram-канале "Белгородец".

На видео можно увидеть, что сооружение получило повреждения. Подробностей о последствиях атаки в местных пабликах не приводили.

В Минобороны РФ в Telegram сообщили, что украинские войска осуществить 12 апреля удар по региону. По их данным, использованы БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

"Средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram рассказал, что город подвергся новой атаке. По его словам, дрон попал в здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате атаки получили ранения два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго — осколочные ранения верхней и нижней конечностей.

Обстрелы Белгорода

В ночь на 23 марта территория РФ подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что в Белгородской и Брянской областях было уничтожено по пять БПЛА, в Воронежской и Саратовской — по одному беспилотнику.

В РФ 9 апреля заявили об атаке БПЛА. В Белгородской области в результате атаки была повреждена инфраструктура. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате обстрела пострадали линии электро- и газоснабжения, а также "инфраструктурный объект связи". В то же время в Минобороны РФ отчитались о работе ПВО.

1 апреля российская авиация сбросила еще две авиационные бомбы весом по 500 килограммов с фугасной боеголовкой в Белгородской области. Журналисты отмечали, что это уже 16 случай падения российских авиабомб на территории Белгородской области за последние две недели.

Напомним, 12 апреля издание Le Figaro сообщило о том, что война истощает ресурсы Украины, а победит тот, кто первым проведет мобилизацию. Издание отмечает, что обе стороны неохотно идут на мобилизацию. В Украине общество устало от продолжающейся войны, а в России режим пытается избежать непопулярных решений, которые могут вызвать формирование оппозиции.