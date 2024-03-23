Взрывы в четырех областях: в Минобороны РФ пожаловались на атаку БПЛА (фото)

В российском оборонном ведомстве заявили, что силы ПВО якобы сбили двенадцать дронов в Брянской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областях. При этом росСМИ сообщили, что ночью были нанесены удары по НПЗ в Саратове и "Оскольскому электрометаллургическому комбинату".

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В ночь на 23 марта территория Российской Федерации подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В российском оборонном ведомстве заявили, что ночью Украина якобы атаковала объекты на территории РФ беспилотниками. Всего в Минобороны РФ отчитались о двенадцати "перехваченных и уничтоженных" дронах.

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Сообщается, что в Брянской и Белгородской областях было уничтожено по пять БПЛА, в Воронежской и Саратовской — по одному беспилотнику.

В Минобороны РФ также заявили, что примерно в 7.00 по московскому времени якобы отразили удар по территории РФ. В ведомстве утверждают, что атака была осуществлена при помощи реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

"Дежурными средствами ПВО одиннадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — говорится в сообщении.

Местные медиа пишут, что в Белгороде были "прилеты" и публикуют соответствующие фото.

Последствия обстрела Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дроны атаковали два муниципалитета — Старооскольский округ и Чернянский район. Он также подтвердил информацию об обстреле Белгорода, отметив, что в городе есть пострадавшие.

"Сейчас уточняются данные, обязательно немного позже сообщу", — написал чиновник.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что регион подвергся обстрелу. По его словам, дроны были уничтожены над Карачевским и Выгоничским районами.

Главы остальных двух регионов, упомянутых оборонным ведомством РФ, пока никак не прокомментировали атаку БПЛА.

Напомним, ночью 23 марта российские журналисты заявили о пожарах на Куйбышевском НПЗ в Самаре, а также на НПЗ, расположенном рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области. По их данным, предприятия подверглись атакам БПЛА.

Кроме того, ночью росСМИ писали об ударе по "Оскольскому электрометаллургическому комбинату" в Белгородской области. Тем временем губернатор региона Вячеслав Гладков об атаке якобы украинского беспилотника на "одно из предприятий Старооскольского городского округа".