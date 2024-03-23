Вибухи в чотирьох областях: у Міноборони РФ поскаржилися на атаку БПЛА (фото)

У російському оборонному відомстві заявили, що сили ППО нібито збили дванадцять дронів у Брянській, Бєлгородській, Воронезькій і Саратовській областях. При цьому росЗМІ повідомили, що вночі було завдано ударів по НПЗ у Саратові та "Оскольському електрометалургійному комбінату".

Related video

У ніч на 23 березня територія Російської Федерації зазнала атаки безпілотних літальних апаратів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.

У російському оборонному відомстві заявили, що вночі Україна нібито атакувала об'єкти на території РФ безпілотниками. Загалом у Міноборони РФ відзвітували про дванадцять "перехоплених і знищених" дронів.

Важливо

У США виступили проти ударів по російських НПЗ: у Кабміні відповіли (відео)

Повідомляється, що в Брянській і Бєлгородській областях було знищено по п'ять БПЛА, у Воронезькій і Саратовській — по одному безпілотнику.

У Міноборони РФ також заявили, що приблизно о 7.00 за московським часом нібито відбили удар по території РФ. У відомстві стверджують, що атаку було здійснено за допомогою реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір".

"Черговими засобами ППО одинадцять реактивних снарядів знищено в повітрі над Бєлгородською областю", — ідеться в повідомленні.

Місцеві медіа пишуть, що в Бєлгороді були "прильоти" і публікують відповідні фото.

Наслідки обстрілу Бєлгорода

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що дрони атакували два муніципалітети — Старооскольський округ і Чернянський район. Він також підтвердив інформацію про обстріл Бєлгорода, зазначивши, що в місті є постраждалі.

"Зараз уточнюються дані, обов'язково трохи пізніше повідомлю", — написав чиновник.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив, що регіон зазнав обстрілу. За його словами, дрони були знищені над Карачевським і Вигоницьким районами.

Глави інших двох регіонів, згаданих оборонним відомством РФ, поки ніяк не прокоментували атаку БПЛА.

Нагадаємо, вночі 23 березня російські журналісти заявили про пожежі на Куйбишевському НПЗ у Самарі, а також на НПЗ, розташованому поруч із містом Новокуйбишевськ у Самарській області. За їхніми даними, підприємства зазнали атак БПЛА.

Крім того, вночі росЗМІ писали про удар по "Оскольському електрометалургійному комбінату" в Бєлгородській області. Тим часом губернатор регіону В'ячеслав Гладков про атаку нібито українського безпілотника на "одне з підприємств Старооскольського міського округу".