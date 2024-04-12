БПЛА влучив в адмінбудівлю у Бєлгороді: влада повідомляє про постраждалих (відео)

Міністерство оборони, коментуючи "успішну" роботу сил ППО, звинуватило Україну в застосуванні дронів. За даними губернатора регіону, внаслідок атаки БПЛА двоє чоловіків дістали різні поранення.

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У Бєлгороді безпілотник влетів у будівлю. Про це повідомили у Telegram-каналі "Белгородец".

На відео можна побачити, що споруда отримала пошкодження. Подробиць щодо наслідків атаки у місцевих пабліках не наводили.

В Міноборони РФ у Telegram повідомили, що українські війська здійснити 12 квітня удар по регіону. За їхніми даними, використано БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації.

"Засобами ППО п'ять українських безпілотних літальних апаратів знищено над територією Бєлгородської області", – йдеться у дописі.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram розповів, що місто зазнало нової атаки. За його словами, дрон влучив у будівлю ресурсопостачального підприємства. Внаслідок атаки отримали поранення двоє людей: в одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого — осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок.

Обстріли Бєлгорода

У ніч на 23 березня територія РФ зазнала атаки безпілотних літальних апаратів. Повідомляється, що в Бєлгородській та Брянській областях було знищено по п'ять БПЛА, у Воронезькій і Саратовській — по одному безпілотнику.

У РФ 9 квітня заявили про атаку БПЛА. У Бєлгородській області внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, внаслідок обстрілу постраждали лінії електро- і газопостачання, а також "інфраструктурний об'єкт зв'язку". Водночас у Міноборони РФ відзвітували про роботу ППО.

1 квітня російська авіація скинула ще дві авіаційні бомби вагою по 500 кілограмів із фугасною боєголовкою в Бєлгородській області. Журналісти зазначали, що це вже 16 випадок падіння російських авіабомб на території Бєлгородської області за останні два тижні.

Нагадаємо, 12 квітня видання Le Figaro повідомило про те, що війна виснажує ресурси України, а переможе той, хто першим проведе мобілізацію. Видання зазначає, що обидві сторони неохоче йдуть на мобілізацію. В Україні суспільство втомилося від триваючої війни, а в Росії режим намагається уникнути непопулярних рішень, які можуть викликати формування опозиції.